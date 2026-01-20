CIDADE DO PANAMÁ, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de Web3 com foco em IA, anunciou hoje um marco expressivo para sua oferta de TradFi: o volume de negociação em 24 horas superou US$ 1 bilhão. Desse total, o BingX TradFi Gold respondeu por mais de US$ 500 milhões, evidenciando o forte interesse dos usuários e um alto nível de engajamento.

BingX TradFi ultrapassa US$ 1 bilhão em volume de negociação em 24 horas

Desde o lançamento do BingX TradFi, funcionalidade integrada que permite a negociação de uma ampla gama de ativos financeiros do mundo real, a plataforma vem registrando uma adoção consistente. A resposta dos traders reforça o apelo crescente da oferta diversificada da BingX, que abrange commodities, forex, ações e índices. O Copy Trading em TradFi também acelerou, atingindo um pico diário de US$ 51,84 milhões em apenas 15 dias.

"À medida que a demanda por produtos TradFi continua crescendo, seguimos na linha de frente no desenvolvimento de soluções robustas que acompanham a evolução das necessidades dos nossos usuários", comentou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Nosso portfólio ampliado oferece mais opções e acesso a mercados mais amplos, abrindo novas oportunidades em um ambiente dinâmico. Esse marco no volume de negociação em TradFi comprova a forte capacidade da BingX e a confiança que nossos usuários depositam em nós."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de Web3 com foco em IA, atendendo mais de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Classificada entre as cinco maiores exchanges globais de derivativos cripto e pioneira em copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis de experiência.

Com um portfólio completo de produtos e serviços baseados em IA — incluindo futuros, spot, copy trading e soluções TradFi — a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar desempenho, confiança e eficiência.

Desde 2024, a BingX é parceira principal do Chelsea FC e, em 2026, tornou-se a primeira exchange cripto oficial parceira da Scuderia Ferrari HP.

Para mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865029/BingX_TradFi_24_Hour_Trading_Volume_Surpasses__1_Billion.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5725208/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX