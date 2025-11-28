BingX patrocina a Blockchain Conference Brasil 2025 e reforça seu compromisso com educação e inovação em toda a América Latina

Notícias fornecidas por

BingX

28 nov, 2025, 09:00 GMT

CIDADE DO PANAMÁ, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, a exchange global de criptomoedas impulsionada por IA e referência em inovação Web3, anuncia sua participação como patrocinadora oficial da Blockchain Conference Brasil 2025, que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo. A presença da empresa no evento marca um passo estratégico na consolidação de seu compromisso de longo prazo com o avanço da educação, da inovação responsável e do desenvolvimento comunitário dentro do ecossistema cripto latino-americano.

Continue Reading
(PRNewsfoto/BingX)
(PRNewsfoto/BingX)

Com um estande interativo no evento, a BingX apresentará os pilares que estruturam sua estratégia regional: capacitação dos usuários por meio de conhecimento acessível, promoção de transparência e segurança, e apoio ao crescimento das comunidades locais por meio de iniciativas colaborativas com atores da indústria e instituições educacionais.

Pablo Monti, porta-voz de marca da BingX, comentou: "O Brasil é um dos polos mais dinâmicos do ecossistema cripto na América Latina. Nossa presença na Blockchain Conference Brasil reflete nosso compromisso contínuo com a região, focado em educação, infraestrutura segura e no desenvolvimento responsável das tecnologias Web3."

Ao longo dos dois dias de evento, a BingX destacará os principais elementos de sua estrutura global de segurança e transparência, incluindo sua certificação ISO/IEC 27001, padrões avançados de proteção de dados e práticas de transparência reconhecidas pelo setor. Esses fundamentos reforçam a posição da BingX como um parceiro confiável e responsável para usuários e stakeholders em toda a região.

A participação se alinha à missão da BingX de promover uma economia digital mais inclusiva, fortalecer o relacionamento com comunidades locais e meios de comunicação, e apoiar a expansão sustentável da adoção Web3 na América Latina.

O patrocínio da BingX na Blockchain Conference Brasil reforça seu papel como agente de educação, inovação e desenvolvimento regional dentro do ecossistema cripto em rápida evolução.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder de criptomoedas e empresa de IA para Web3, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com um portfólio abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo derivativos, spot trading e copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para elevar desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se orgulhosamente a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no universo dos patrocínios esportivos.

Para mais informações: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834159/image_5011679_26773109.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5646431/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX

Da mesma fonte

BingX impulsiona a adoção de pagamentos cripto na América Latina com o lançamento do P2P Kickstart Challenge

BingX impulsiona a adoção de pagamentos cripto na América Latina com o lançamento do P2P Kickstart Challenge

A BingX , a exchange de criptomoedas impulsionada por IA e pioneira em Web3, anunciou o lançamento da iniciativa regional "P2P Kickstart Challenge",...
BingX Apresenta sua Série Crypto Friday para Fornecer Dados e Guias aos Traders

BingX Apresenta sua Série Crypto Friday para Fornecer Dados e Guias aos Traders

BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e uma companhia de IA Web3, acaba de lançar sua nova série de vídeos, BingX Crypto Friday,...
More Releases From This Source

Explorar

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cryptocurrency

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics