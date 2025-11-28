BingX patrocina a Blockchain Conference Brasil 2025 e reforça seu compromisso com educação e inovação em toda a América Latina

CIDADE DO PANAMÁ, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, a exchange global de criptomoedas impulsionada por IA e referência em inovação Web3, anuncia sua participação como patrocinadora oficial da Blockchain Conference Brasil 2025, que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo. A presença da empresa no evento marca um passo estratégico na consolidação de seu compromisso de longo prazo com o avanço da educação, da inovação responsável e do desenvolvimento comunitário dentro do ecossistema cripto latino-americano.

Com um estande interativo no evento, a BingX apresentará os pilares que estruturam sua estratégia regional: capacitação dos usuários por meio de conhecimento acessível, promoção de transparência e segurança, e apoio ao crescimento das comunidades locais por meio de iniciativas colaborativas com atores da indústria e instituições educacionais.

Pablo Monti, porta-voz de marca da BingX, comentou: "O Brasil é um dos polos mais dinâmicos do ecossistema cripto na América Latina. Nossa presença na Blockchain Conference Brasil reflete nosso compromisso contínuo com a região, focado em educação, infraestrutura segura e no desenvolvimento responsável das tecnologias Web3."

Ao longo dos dois dias de evento, a BingX destacará os principais elementos de sua estrutura global de segurança e transparência, incluindo sua certificação ISO/IEC 27001, padrões avançados de proteção de dados e práticas de transparência reconhecidas pelo setor. Esses fundamentos reforçam a posição da BingX como um parceiro confiável e responsável para usuários e stakeholders em toda a região.

A participação se alinha à missão da BingX de promover uma economia digital mais inclusiva, fortalecer o relacionamento com comunidades locais e meios de comunicação, e apoiar a expansão sustentável da adoção Web3 na América Latina.

O patrocínio da BingX na Blockchain Conference Brasil reforça seu papel como agente de educação, inovação e desenvolvimento regional dentro do ecossistema cripto em rápida evolução.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder de criptomoedas e empresa de IA para Web3, atendendo uma comunidade global de mais de 20 milhões de usuários. Com um portfólio abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo derivativos, spot trading e copy trading, a BingX atende às necessidades de usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX capacita seus usuários com ferramentas inovadoras projetadas para elevar desempenho e confiança. Em 2024, a BingX tornou-se orgulhosamente a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando sua estreia no universo dos patrocínios esportivos.

