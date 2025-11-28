BingX será patrocinador de la Blockchain Conference Brasil 2025 y refuerza su compromiso con la educación y la innovación en toda América Latina

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange global de criptomonedas impulsado por inteligencia artificial y referente en innovación Web3, anuncia su participación como patrocinador oficial de la Blockchain Conference Brasil 2025, que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre en São Paulo. Esta presencia marca un paso estratégico para consolidar el compromiso a largo plazo de la empresa con la educación, la innovación responsable y el desarrollo comunitario dentro del ecosistema cripto latinoamericano.

Con un stand interactivo durante el evento, BingX presentará los pilares que definen su estrategia regional: empoderar a los usuarios mediante conocimiento accesible, promover estándares de transparencia y seguridad, y acompañar el crecimiento de las comunidades locales a través de iniciativas colaborativas con actores de la industria y entidades educativas.

Pablo Monti, portavoz de marca de BingX, señaló: "Brasil es uno de los polos más dinámicos del ecosistema cripto en América Latina. Nuestra presencia en la Blockchain Conference Brasil refleja nuestro compromiso continuo con la región, con un enfoque en educación, infraestructura segura y el desarrollo responsable de tecnologías Web3."

Durante los dos días de conferencia, BingX destacará los elementos centrales de su marco global de seguridad y transparencia, incluidos su certificado ISO/IEC 27001, sus avanzados estándares de protección de datos y sus prácticas de transparencia reconocidas por la industria. Estos componentes consolidan la posición de BingX como un socio confiable y responsable para usuarios y actores del ecosistema en toda la región.

La participación se alinea con la misión más amplia de BingX de fomentar una economía digital más inclusiva, fortalecer los vínculos con comunidades locales y medios de comunicación, y apoyar la expansión sostenible de la adopción de Web3 en América Latina.

El patrocinio de BingX en la Blockchain Conference Brasil reafirma su papel como un impulsor de educación, innovación y desarrollo regional en un ecosistema cripto en constante evolución.

Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange líder de criptomonedas y empresa de IA para Web3, que atiende a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con un portafolio integral de productos y servicios impulsados por IA, incluyendo derivados, spot trading y copy trading, BingX responde a las necesidades de usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. Comprometida con construir una plataforma de trading confiable e inteligente, la compañía ofrece herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la toma de decisiones con confianza. En 2024, BingX se convirtió en socio oficial del Chelsea Football Club, realizando así su debut en el ámbito de los patrocinios deportivos.

Más información: https://bingx.com/

FUENTE BingX