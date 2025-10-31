BingX se une à LABITCONF 2025 como patrocinador oficial para impulsionar a educação e a inteligência artificial na América Latina

CIDADE DO PANAMÁ, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas líder em inovação Web3 impulsionada por inteligência artificial, anuncia sua participação como patrocinadora oficial da LABITCONF 2025, o evento mais influente do ecossistema cripto na América Latina.

Com essa parceria, a BingX reafirma seu compromisso com a educação financeira, a adoção responsável das tecnologias Web3 e a integração de ferramentas de IA que empoderam os usuários em toda a região.

"Na BingX acreditamos que a educação é a base para uma adoção sustentável da tecnologia cripto. Participar da LABITCONF é uma oportunidade essencial para compartilhar como a IA pode democratizar o acesso ao trading e transformar a forma como os usuários aprendem e interagem com os mercados digitais", comentou Pablo Monti, porta-voz da marca BingX.

A participação da BingX na LABITCONF faz parte de sua estratégia regional de promover a alfabetização digital por meio de iniciativas como a BingX Academy, um centro de formação gratuito que oferece recursos educacionais sobre blockchain, trading e segurança.

Além disso, a exchange aproveitará o encontro para se conectar com comunidades locais, desenvolvedores, projetos emergentes e meios de comunicação especializados, reforçando seu papel como ponte entre a inovação global e o talento latino-americano.

Reconhecida por seu compromisso com a transparência e a segurança, a BingX possui a certificação ISO/IEC 27001, padrões internacionais de proteção de dados e um Shield Fund (fundo de proteção ao usuário) que garante um ambiente de trading confiável.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas e uma empresa Web3 de IA, com mais de 20 milhões de usuários em todo o mundo. Com um portfólio abrangente de produtos e serviços impulsionados por inteligência artificial — incluindo spot trading, derivativos e copy trading — a BingX atende às necessidades em constante evolução de usuários de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até profissionais.

Comprometida em construir uma plataforma de trading inteligente e confiável, a BingX oferece ferramentas inovadoras projetadas para aprimorar o desempenho e a confiança dos usuários. Em 2024, a BingX tornou-se parceira oficial do Chelsea FC, marcando sua estreia no mundo dos esportes.

