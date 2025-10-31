BingX se une a LABITCONF 2025 como sponsor oficial para impulsar la educación y la inteligencia artificial en Latinoamérica

CIUDAD DE PANAMÁ, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, el exchange de criptomonedas líder en innovación Web3 impulsada por inteligencia artificial, anuncia su participación como sponsor oficial de LABITCONF 2025, el evento más influyente del ecosistema cripto en América Latina.

Con esta alianza, BingX reafirma su compromiso con la educación financiera, la adopción responsable de tecnologías Web3 y la integración de herramientas de IA que empoderan a los usuarios en toda la región.

"En BingX creemos que la educación es la base de una adopción sostenible de la tecnología cripto. Participar en LABITCONF es una oportunidad clave para compartir cómo la IA puede democratizar el acceso al trading y transformar la forma en que los usuarios aprenden e interactúan con los mercados digitales", comentó Pablo Monti, Brand Spokeperson de BingX.

La participación de BingX en LABITCONF se enmarca dentro de su estrategia regional de promover la alfabetización digital a través de iniciativas como BingX Academy, un centro de formación gratuito que ofrece recursos educativos sobre blockchain, trading y seguridad.

Además, el exchange aprovechará el encuentro para conectar con comunidades locales, desarrolladores, proyectos emergentes y medios especializados, reforzando su papel como puente entre la innovación global y el talento latinoamericano.

Reconocida por su compromiso con la transparencia y la seguridad, BingX cuenta con certificación ISO/IEC 27001, estándares de protección de datos de nivel internacional y un fondo de protección de usuarios (Shield Fund) que garantiza un entorno de trading confiable.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, con más de 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con una gama integral de productos y servicios impulsados por IA, que incluye spot trading, derivados, y copy trading; BingX satisface las necesidades cambiantes de los usuarios de todos los niveles de experiencia, desde principiantes a profesionales. Comprometidos con la creación de una plataforma de trading fiable e inteligente, BingX ofrece a sus usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner como exchange cripto oficial del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810162/20251031_150633.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5594090/BingX_logo_Logo.jpg

