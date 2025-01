Biorreator contínuo da Stämm aumenta a produtividade de anticorpos em até 30x em pilotos europeus e americanos

Projetos-piloto na Europa e na América do Sul comprovam eficiência inovadora na produção de anticorpos monoclonais com economia de custos e escalabilidade sem precedentes usando o biorreator de fluxo laminar contínuo sem bolhas da Stämm: o Bioprocessador.

SÃO FRANCISCO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Stämm divulgou resultados inovadores de seu biorreator contínuo para produção de anticorpos monoclonais com estudos-piloto na Alemanha, Suíça e Argentina. Ela alcançou uma produtividade volumétrica no mínimo 15 vezes maior, com projeção de até 50 vezes em 2025. Também evidenciou de maneira consistente até 4 vezes a densidade celular e a produtividade específica. O Bioprocessador, uma unidade plug-and-play de mesa, reduz os custos em comparação com os sistemas tradicionais alimentados em lote e elimina o tempo de inatividade, mantendo a qualidade, trabalhando com culturas aderentes e em suspensão.