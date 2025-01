Le bioréacteur continu de Stämm multiplie par jusqu'à 30 la production d'anticorps dans le cadre de projets pilotes en Europe et en Amérique

Alors que les soins de santé font face à une demande croissante de thérapies, Stämm permet la commercialisation de biosimilaires et de différents produits biologiques pour les maladies chroniques et complexes telles que les maladies oncologiques, inflammatoires et immunologiques. Le processus de biofabrication des thérapies cellulaires et génétiques bénéficie également d'un rapport surface/volume élevé, d'une faible contrainte de cisaillement et de capacités d'automatisation.

Le système fermé de Stämm s'appuie sur des cartouches à usage unique imprimées en 3D pour une évolutivité et une rentabilité optimales. Avec des mises en œuvre pilotes réussies en moins de trois mois, le bioréacteur est prêt à être déployé à l'échelle mondiale et sur les marchés mal desservis. Sa productivité accrue est due à un environnement homogène et sans stress qui garantit des conditions optimales constantes, y compris un échange gazeux élevé.

Alors que l'industrie s'approche d'une falaise de brevets, Stämm se positionne comme un partenaire idéal pour faciliter l'accès à des solutions de biofabrication évolutives. Avec les premiers partenariats en cours, l'approche de Stämm devrait redéfinir les normes de biofabrication et permettre la production de médicaments de nouvelle génération, en encourageant l'innovation dans la production de produits biologiques dans le monde entier.

À propos de Stämm

Fondée en 2016, Stämm est une entreprise de biofabrication qui développe de nouveaux bioprocesseurs entièrement automatisés pour transformer la production de produits biologiques. Sa plateforme de fabrication continue, sans bulles, dotée d'un bioréacteur novateur imprimé en 3D, permet d'améliorer les rendements, de réduire les coûts et de limiter l'empreinte écologique et la consommation d'énergie. L'approche de Stämm offre une solution évolutive et économe en énergie pour la fabrication de produits biologiques et de thérapies cellulaires.

Les solutions de Stämm, qui visent à rendre la bioproduction facile, évolutive et reproductible, décentralisent les bioprocédés, ce qui permet à ses partenaires de se concentrer sur les découvertes révolutionnaires qui ont un impact sur la vie des gens. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de Stämm à l'adresse suivante : https://www.stamm.bio/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597698/Stamm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1767252/5115190/Stamm_Logo.jpg