Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH atingem 5,28 milhões de tokens, e o total de criptomoedas e o total de caixas somam US$ 12,6 bilhões

Em 17 de maio de 2026, às 16h00 (ET), as ações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.278.462 ETH a US$ 2.191 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 202 Bitcoins (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 83 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 685 milhões. As participações de ETH da Bitmine representam 4,37% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

A Lei CLARITY foi aprovada pela Comissão Bancária do Senado na semana passada e será encaminhada ao plenário do Senado para votação ainda este ano. Este projeto de lei estabelece o arcabouço regulatório necessário para o setor de criptomoedas e define adequadamente o conceito de descentralização, além de reforçar a proteção ao consumidor e as medidas contra a lavagem de dinheiro (AML).

"A Lei CLARITY proporciona a clareza regulatória necessária para que o setor de criptomoedas e Wall Street possam desenvolver a próxima geração de produtos e arquitetura financeiros", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. Ainda há muitas etapas e obstáculos a superar antes que a Lei CLARITY entre em vigor. Mas acreditamos que a probabilidade de aprovação é maior do que os 61% indicados em Polymarket.com".

"Na última semana, adquirimos 71.672 ETH. Consideramos a recente retração do ETH para abaixo de US$ 2.200 uma oportunidade atraente. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Lee.

A Bitmine lançou recentemente o MAVAN (Made in American VAlidator Network), plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, a MAVAN pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 17 de maio de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.712.917 (US$ 10,3 bilhões a US$ 2.191 por ETH). "A Bitmine fez staking de mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 324 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 2,80%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora estão em US$ 289 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam cerca de 89% dos 5,28 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,80% (anualizado)", continuou Lee.

A Bitmine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 818.869 BTC avaliados em US$ 64,1 bilhões. A Bitmine permanece como a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. Segundo dados da Fundstrat, a ação teve volume médio diário de US$ 857 milhões (média de 5 dias, em 15 de maio de 2026), ficando em posição nº 133 nos EUA, atrás da Applied Digital Corp (posição nº 132) e à frente da Capital One Financial Corp (posição nº 134) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e Fundstrat research).

A Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para tornar-se a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relativas: (i) progresso e alcance das metas da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e o valor de longo prazo do Ethereum; (ii) as crenças da Empresa em relação ao desempenho do Ethereum em relação a outros ativos, incluindo sua caracterização como um "depósito de valor em tempo de guerra" e seu desempenho durante eventos geopolíticos; (iii) as expectativas da Empresa em relação ao estado atual e à trajetória futura do mercado de criptomoedas, incluindo declarações de que o ETH pode estar nos "estágios finais do inverno das minicriptomoedas"; (iv) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis para a Companhia; (v) o programa de recompra de ações da Companhia, incluindo declarações sobre ações negociadas abaixo do valor intrínseco, a capacidade da Companhia de aposentar ativamente ações ordinárias e a execução de recompras por meio de transações de mercado aberto; (vi) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo o MAVAN, sua expansão para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema, além das receitas e recompensas anuais projetadas de staking; (vii) declarações sobre os benefícios da tokenização de Wall Street no blockchain e sistemas de IA agente utilizando blockchains públicas; (viii) expectativas sobre o impacto potencial de desenvolvimentos regulatórios, incluindo a Lei GENIUS e o Projeto SEC Crypto, sobre serviços financeiros e ativos digitais; e (ix) a flexibilidade financeira da Companhia para apoiar suas operações de tesouraria e ampliar a autorização de recompra. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir de forma expressiva daqueles expressos em declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K da Bitmine arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.