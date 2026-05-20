Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,28 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $12,6 Miliar

Berita ini disediakan oleh

Bitmine Immersion Technologies, Inc.

20 Mei, 2026, 18:28 WIB

Bitmine memiliki lebih dari 4,37% dari pasokan token ETH sebanyak $120,7 juta

Bitmine telah mencapai 87% dari jalan menuju 'Alchemy of 5%' hanya dalam waktu 11 bulan

Ethereum terus diuntungkan dari dua faktor pendorong utama: tokenisasi di blockchain oleh Wall Street dan sistem AI agen yang semakin membutuhkan blockchain publik yang netral.

Bitmine telah melakukan uplisting ke New York Stock Exchange ("NYSE") dari NYSE American sejak tanggal 9 April 2026.

Bitmine memiliki 4.712.917 ETH yang distaking, mewakili $10,3 miliar dengan harga $2.191 per ETH.

MAVAN (Made in America Validator Network) adalah tujuan utama staking Ethereum bagi BMNR dan investor institusi, dengan berfokus pada keamanan, kinerja, dan ketahanan

Bitmine memiliki $83 juta dari Eightco (NASDAQ: ORBS), sekarang menjadi satu-satunya ekuitas publik di dunia yang memberi investor eksposur tidak langsung ke OpenAI

Kepemilikan Kripto dan Uang Tunai serta "Moonshots" Bitmine mencapai $12,6 miliar termasuk 5,28 juta token ETH, uang tunai $685 juta, dan kepemilikan kripto lainnya

Bitmine memimpin treasury kripto lain dalam hal kecepatan meningkatkan NAB kripto per lembar saham dan likuiditas perdagangan yang tinggi dari saham BMNR

Bitmine adalah saham ke-133 yang paling banyak diperdagangkan di AS, diperdagangkan senilai $857 juta per hari (rata-rata 5 hari)

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

NORWALK, Conn., 20 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi kripto untuk investasi jangka panjang. Hari ini Bitmine mengumumkan kepemilikan kripto  + total uang tunai + "moonshots" Bitmine sebesar $12,6 miliar.

Baru-baru ini, Bitmine mengumumkan uplisting ke New York Stock Exchange ("NYSE") dari NYSE American pada tanggal 9 April 2026. Saham biasa Bitmine tetap diperdagangkan dengan simbol "BMNR".

Pada tanggal 17 Mei 2026 jam 16.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 5.278.462 ETH dengan harga $2.191 per ETH (NASDAQ: COIN), 202 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $83 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total uang tunai sebesar $685 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,37% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

Pada tanggal 11 Mei 2026, Bitmine menyampaikan Chairman's Message terbaru (tautan di sini) edisi Mei 2026.

Komite Perbankan Senat meloloskan CLARITY Act minggu lalu dan akan diajukan ke sidang pleno Senat untuk pemungutan suara akhir tahun ini. Rancangan undang-undang ini menyediakan kerangka regulasi yang diperlukan bagi industri kripto dan menetapkan desentralisasi dengan tepat serta memperkuat perlindungan bagi konsumen dan AML (Anti Pencucian Uang).

"CLARITY Act memberikan kejelasan peraturan yang diperlukan bagi industri kripto dan Wall Street untuk membangun rangkaian produk dan infrastruktur keuangan generasi berikutnya," kata Thomas 'Tom' Lee, Chairman Bitmine. "Masih banyak langkah dan rintangan yang harus diatasi sebelum CLARITY Act menjadi undang-undang. Namun kami yakin bahwa kemungkinan kelolosannya lebih dari 61% sebagaimana terlihat di Polymarket.com."

"Selama seminggu terakhir, kami mengakuisisi 71.672 ETH. Kami melihat bahwa penurunan harga ETH baru-baru ini hingga di bawah $2.200 adalah peluang yang menarik. Bitmine diperkirakan akan mencapai 'alchemy 5%' pada tahun 2026," kata Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Tanggal 17 Mei 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 4.712.917 (10,3 miliar dengan harga $2.191 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), perkiraan imbalan staking ETH adalah $324 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,80%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $289 juta. 4,7 juta ETH ini melebihi 89% dari 5,28 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking milik Bitmine menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,80% (dalam satu tahun)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 818.896 BTC senilai $64,1 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia. 

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $857 miliar (rata-rata 5 hari, per 15 Mei 2026), berada di peringkat ke-133 di A.S. setelah Applied Digital Corp (peringkat ke-132) dan di atas Capital One Financial Corp (peringkat ke-134) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message:
https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine
 Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan
 Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan nilai jangka panjang Ethereum; (ii) keyakinan Perusahaan mengenai kinerja Ethereum dibandingkan aset lain, termasuk karakterisasinya sebagai "penyimpan nilai di masa perang" dan kinerjanya selama peristiwa geopolitik; (iii) harapan Perusahaan mengenai kondisi pasar mata uang kripto saat ini maupun di masa mendatang, termasuk pernyataan bahwa ETH mungkin berada di "tahap akhir musim dingin mini kripto"; (iv) pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan; (v) program pembelian kembali saham Perusahaan, termasuk pernyataan mengenai saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, kemampuan Perusahaan untuk menarik saham biasa secara akretif, dan pelaksanaan pembelian kembali melalui transaksi pasar terbuka; (vi) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk MAVAN, ekspansinya untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem, serta proyeksi pendapatan dan imbalan staking tahunan; (vii) pernyataan mengenai manfaat tokenisasi Wall Street di blockchain dan sistem AI agen yang memanfaatkan blockchain publik; (viii) harapan mengenai potensi dampak perkembangan regulasi, termasuk GENIUS Act dan SEC Project Crypto, terhadap layanan keuangan dan aset digital; dan (ix) fleksibilitas keuangan Perusahaan untuk mendukung operasi treasury dan perluasan izin pembelian kembali. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, program pembelian kembali saham, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; peristiwa geopolitik dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

Juga dari sumber ini

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,21 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $13,4 Miliar

(NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies ("Bitmine" atau "Perusahaan") adalah perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada...
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Mengumumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,18 Juta Token, dan Total Kripto serta Total Kepemilikan Uang Tunai sebesar $13,1 Miliar

(NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" atau "Perusahaan") sebuah perusahaan Bitcoin dan Ethereum Network dengan fokus pada...
