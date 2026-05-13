Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,21 milhões de tokens e que o total em criptomoedas e caixa é de US$ 13,4 bilhões

Em 10 de maio de 2026, às 16h00 (ET), as ações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.206.790 ETH a US$ 2.366 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 201 Bitcoins (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 88 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 775 milhões. As participações de ETH da Bitmine representam 4,31% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

A Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"A 'primavera das criptomoedas' já começou e queríamos destacar a importância de se ter ETH como fonte de diversificação, bem como os prováveis fatores que impulsionarão o próximo ciclo de alta das criptomoedas", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "Entre os principais fatores que impulsionarão o Ethereum no futuro, os dois mais importantes são a tendência de tokenização em Wall Street e a IA agêntica." Se a ETH fechar acima de US$ 2.100 no final de maio de 2026, este seria o terceiro ganho mensal consecutivo — algo que nunca se viu em um mercado de baixa de criptomoedas. Assim, um fechamento acima de US$ 2.100 confirmaria que a "primavera das criptomoedas" chegou.

"Desde o início de 2026, a Bitmine adquiriu mais de 1 milhão de ETH e acumulou mais de 4,3% da oferta total de ETH. Pretendemos manter e fazer staking com nossas participações em ETH, o que significa que elas estão, essencialmente, reduzindo a oferta disponível de ETH e já retiraram 4,3% da oferta de ETH desde 30 de junho de 2025. "Em outras palavras, a oferta de ETH tem sido desinflacionária desde junho de 2025", afirmou Lee.

"Decidimos reduzir o ritmo de acumulação semanal de mais de 100.000 por semana, já que nossa meta inicial era atingir a meta da 'alquimia dos 5%' no final de 2026. "Se mantivéssemos o ritmo anterior de mais de 100 mil em compras semanais, teríamos atingido 5% em meados de julho", afirmou Lee.

"Os preços da ETH têm apresentado correlação com as ações do setor de software (ticker do ETF de software: $IGV) e, conforme mostrado no gráfico abaixo, ambos têm subido em conjunto nos últimos meses. A recuperação do setor de software em 2026 é mais uma prova de que a 'primavera das criptomoedas' já começou", afirmou Lee.

A Bitmine lançou recentemente o MAVAN (Made in American VAlidator Network), plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 10 de maio de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.712.917 (US$ 11,1 bilhões a US$ 2.366 por ETH). "A Bitmine fez staking de mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 352 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 2,86%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são de US$ 319 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam cerca de 90% dos 5,21 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,86% (anualizado)", continuou Lee.

A Bitmine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 818.334 BTC avaliados em US$ 66,6 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. Segundo dados da Fundstrat, a ação teve volume médio diário de US$ 816 milhões (média de 5 dias em 8 de maio de 2026), ocupando a 149ª posição nos EUA, atrás da Carvana Co (148ª) e à frente da Royal Caribbean Cruises (150ª) entre 5.704 ações listadas (statista.com e pesquisa Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para tornar-se a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relativas: (i) progresso e alcance das metas da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e o valor de longo prazo do Ethereum; (ii) as crenças da Empresa em relação ao desempenho do Ethereum em relação a outros ativos, incluindo sua caracterização como um "depósito de valor em tempo de guerra" e seu desempenho durante eventos geopolíticos; (iii) as expectativas da Empresa em relação ao estado atual e à trajetória futura do mercado de criptomoedas, incluindo declarações de que o ETH pode estar nos "estágios finais do inverno das minicriptomoedas"; (iv) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis para a Companhia; (v) o programa de recompra de ações da Companhia, incluindo declarações sobre ações negociadas abaixo do valor intrínseco, a capacidade da Companhia de aposentar ativamente ações ordinárias e a execução de recompras por meio de transações de mercado aberto; (vi) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo o MAVAN, sua expansão para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema, além das receitas e recompensas anuais projetadas de staking; (vii) declarações sobre os benefícios da tokenização de Wall Street no blockchain e sistemas de IA agente utilizando blockchains públicas; (viii) expectativas sobre o impacto potencial de desenvolvimentos regulatórios, incluindo a Lei GENIUS e o Projeto SEC Crypto, sobre serviços financeiros e ativos digitais; e (ix) a flexibilidade financeira da Companhia para apoiar suas operações de tesouraria e ampliar a autorização de recompra. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir de forma expressiva daqueles expressos em declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.