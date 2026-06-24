Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH atingem 5,67 milhões de tokens, e o total de criptomoedas e o total de dinheiro em caixa são de US$ 10,7 bilhões

Em 21 de junho de 2026, às 15h00 (ET), as participações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.672.956 ETH a US$ 1.733 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 205 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, participação de US$ 104 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 601 milhões. As ações de ETH da Bitmine representam 4,7% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"Em nossa opinião, os melhores anos para as criptomoedas ainda estão por vir. Especula-se que a tokenização e o rápido avanço da IA levarão a um crescimento exponencial da demanda por blockchain e criptomoedas descentralizadas", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

Em 10 de junho, a Bitmine encerrou sua oferta (a "oferta") registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A com juros de 9,50% (as "Ações Preferenciais da Série A"), a um preço de oferta pública de US$ 80,00 por ação.

A Empresa obteve receitas líquidas da oferta de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da Empresa com a oferta. A Série A de Ações Preferenciais da Bitmine está sendo negociada na NYSE sob o símbolo BMNP. O pagamento dos dividendos da BMNP deverá ser feito semanalmente, sujeito aos termos do Certificado de Designações aplicável.

Em 11 de junho de 2026, a Bitmine foi incluída na lista Fortune 100 Crypto (link aqui). A revista Fortune publicou este ranking definitivo das empresas mais influentes no setor de blockchain, com base em uma rigorosa análise de dados realizada pela Inca Digital e em uma pesquisa com os principais especialistas em criptomoedas, segundo a revista Fortune.

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 52.203 ETH. Continuamos mantendo um ritmo constante de acumulação ao longo de 2026. Acreditamos que estamos nos estágios iniciais da primavera das criptomoedas. Espera-se que a Bitmine atinja a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou o Sr. Lee.

A Bitmine lançou recentemente o MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 21 de junho de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.718.677 (US$ 8,2 bilhões a US$ 1.733 por ETH). "A Bitmine apostou mais ETH do que outras entidades no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH é de US$ 268 milhões anualizada (usando rendimento BMNR de 7 dias de 2,73%)", afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 223 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam mais de 83% dos 5,67 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,73% (anualizado)", continuou Lee.

As participações em criptomoedas da Bitmine ocupam o primeiro lugar entre os maiores detentores de Ethereum e o segundo lugar no ranking global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 846.842 BTC avaliados em US$ 54 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados do Fundstrat, a ação tem um volume médio diário em dólares de US$ 717 milhões (média de 4 dias, em 18 de junho de 2026), ocupando a posição 219 nos EUA, atrás da Entegris Inc (posição 218) e à frente da Target Corp (posição 220) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e Fundstrat research).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A Companhia também anunciou que o Conselho de Administração declarou os seguintes sete dividendos semanais em dinheiro sobre as ações em circulação das Ações Preferenciais Série A da Companhia, que devem ser pagos nas respectivas datas de pagamento abaixo, aos detentores registrados das Ações Preferentes Série A até o fechamento dos negócios, nas datas de registro indicadas na tabela a seguir:

Div # Data do Registro Data de Pagamento Valor por Ação

da Série A Preferencial

Ações 5 Ter, 7 de julho de 2026 Sex, 17 de julho de 2026 US$ 0.1847 6 Ter, 14 de julho de 2026 Sex, 24 de julho de 2026 US$ 0.1847 7 Ter, 21 de julho de 2026 Sex, 31 de julho de 2026 US$ 0.1847 8 Ter, 28 de julho de 2026 Sex, 7 de agosto de 2026 US$ 0.1847 9 Ter, 4 de agosto de 2026 Sex, 14 de agosto de 2026 US$ 0.1847 10 Ter, 11 de agosto de 2026 Sex, 21 de agosto de 2026 US$ 0.1847 11 Ter, 18 de agosto de 2026 Sex, 28 de agosto de 2026 US$ 0.1847

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Seguindo a filosofia da "alquimia dos 5%", a Bitmine mantém o ETH como principal ativo de reserva e explora oportunidades inovadoras do protocolo, incluindo staking e soluções de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém especificamente declarações prospectivas sobre: (i) os objetivos da Empresa em relação à aquisição da ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e a expectativa de que a Bitmine atinja essa meta em algum momento de 2026; (ii) as crenças e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a visão de que os melhores anos para cripto ainda estão por vir e que a tokenização e o rápido progresso da IA devem impulsionar um crescimento exponencial da demanda por blockchain e criptomoedas descentralizadas; (iii) a crença da Companhia de que está nos estágios iniciais da "criptospring primavera"; (iv) o cronograma de pagamento de dividendos para as Ações Preferenciais da Série A, incluindo a expectativa de que dividendos semanais em dinheiro no valor de US$ 0,1847 por ação sejam pagos nas datas aqui estabelecidas aos detentores registrados nas respectivas datas de registro; (v) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo recompensas anualizadas projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 268 milhões (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente staking pela MAVAN e seus parceiros de staking) e as receitas anualizadas atuais projetadas de aproximadamente US$ 223 milhões; (vi) a expansão pretendida da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam infraestrutura de staking de primeira linha; (vii) a crença da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Cripto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou Bretton Woods e o padrão-ouro do USD; e (viii) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve levar em consideração vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as necessidades em constante mudança do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria da Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação definitivas de legislação pendente e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste lançamento, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.