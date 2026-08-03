A Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 5,8 milhões de tokens e que suas reservas totais em criptomoedas e caixa somam US$ 11,3 bilhões.

Em 2 de agosto de 2026, às 16h (horário da Costa Leste dos EUA), as participações da empresa em criptomoedas eram compostas de 5.797.813 ETH, cotados a US$ 1.880 por ETH (segundo a Coinbase (NASDAQ: COIN), 209 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, e uma participação de US$ 61 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("projetos ambiciosos") e um total de caixa e títulos negociáveis de US$ 173 milhões. As reservas de ETH da BitMine representam 4,8% da oferta total de ETH, que é de 120,7 milhões de ETH.

"Em julho, o ETH superou o Nasdaq 100 em 2.500 pontos-base (equivalentes a 25 pontos percentuais). Este representa o maior desempenho desde julho de 2025 e, em nossa avaliação, reflete o fortalecimento dos fundamentos do mercado de criptomoedas. Em julho do ano passado (2025), o ETH avançou de US$ 2.375 para US$ 4.057 ao final de agosto", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

Desde que a Bitmine adotou a estratégia de tesouraria em Ethereum, em 30 de junho do ano passado, um desempenho mensal significativamente superior do ETH em relação ao QQQ tem sido, em geral, seguido por um desempenho superior das ações da Bitmine em relação ao ETH no mês seguinte. "Portanto, a Bitmine recomprou 4,5 milhões de ações ordinárias na última semana, uma vez que a equipe de gestão da Bitmine continua a considerar as ações da empresa subavaliadas e com uma avaliação atrativa", prosseguiu Lee.

"A recompra de 4,5 milhões de ações ordinárias realizada na semana passada eleva o total de nossas recompras para mais de 16 milhões de ações ordinárias. Essa recompra permanece como a maior já executada por um DAT (Tesouro de Ativos Digitais) voltado para Ethereum, Bitcoin ou outras criptomoedas", continuou Lee. Desde 1º de julho de 2026, a Bitmine recomprou 16,1 milhões de ações ordinárias como parte do programa de recompra de ações previamente aprovado, no valor de US$ 4 bilhões.

"Na última semana, adquirimos 10.399 ETH. A Bitmine compra ETH todas as semanas desde o início da Estratégia de Tesouraria ETH em 30 de junho de 2025", afirmou Lee.

No dia 16 de julho de 2026, a Bitmine publicou a mais recente mensagem do presidente (link disponível aqui) referente ao mês de julho de 2026. O título da mensagem é "ETH é a cura para o Vale da Estranheza da Riqueza".

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American Validator Network), sua plataforma de staking de nível institucional. Embora tenha sido originalmente desenvolvido para dar suporte ao tesouro Ethereum da Bitmine, o MAVAN pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria. Parte dos ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 2 de agosto de 2026, o total de ETH em staking na Bitmine era de 4.917.189 (US$ 9,2 bilhões a US$ 1.880 por ETH). "A Bitmine aplicou mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Quando atingir a escala prevista (com todo o ETH da Bitmine alocado em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a receita anualizada estimada com as recompensas de staking de ETH será de US$ 291 milhões (com base em um rendimento anualizado de 2,67% nos últimos sete dias para a BMNR)", afirmou Lee.

"A projeção atual é de que as receitas anuais provenientes de staking cheguem a US$ 247 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam 85% dos 5,8 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,67% (anualizado) em 7 dias", continuou Lee.

As reservas de criptomoedas da Bitmine são a maior tesouraria de Ethereum e a segunda maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que supostamente detém 843.775 BTC, avaliados em cerca de US$ 57 bilhões. A BitMine continua sendo a maior detentora de reservas de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. Segundo dados da Fundstrat, a ação registrou um volume médio diário de US$ 698 milhões (média de cinco dias em 31 de julho de 2026), ocupando a posição nº 180 entre as ações dos EUA, atrás da Schlumberger NV (posição nº 179) e à frente da Marsh & McLennan (posição nº 181), em um universo de 5.704 ações listadas nos EUA (Statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2026 quanto foi a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e retirou o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs do mercado de ações e as infraestruturas financeiras e de pagamento que conhecemos hoje. Esses investimentos se mostraram superiores ao ouro.

A mensagem do presidente está disponível aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação dos resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para ficar a par das novidades, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) e suas subsidiárias ("Bitmine" ou a "Empresa") são uma empresa de infraestrutura de tecnologia blockchain que opera em serviços institucionais de staking e validação de ativos digitais, mineração de bitcoin e gestão estratégica de ativos digitais. Como a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, ela implementa uma estratégia inovadora de gestão de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. A empresa fornece infraestrutura de staking e validação de nível institucional — por meio da qual obtém recompensas de staking e receita de validação — juntamente com atividades de mineração de bitcoin. A Bitmine detém ativos digitais estrategicamente, gerando rendimento sobre esses investimentos para fortalecer a liquidez e a formação de capital. Durante o ano de 2025, a empresa expandiu suas capacidades de infraestrutura blockchain, incluindo o desenvolvimento e a implementação do MAVAN, sua plataforma institucional de staking e validação. As atividades da empresa incluem ainda investimentos em oportunidades de blockchain em estágio inicial (conhecidos como investimentos "moonshot") e serviços auxiliares de mineração, hospedagem e consultoria.

Para obter mais detalhes, siga a empresa no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", conforme o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam puramente históricas são declarações prospectivas, envolvendo riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém declarações prospectivas. Essas declarações são referentes a: (i) os objetivos da empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a declaração de que a Bitmine está a 96% de atingir esse objetivo; (ii) a estratégia de acumulação de ativos digitais e as operações de staking da empresa, incluindo a informação de que a Bitmine possui 4.917.189 ETH em staking, o que representa US$ 9,2 bilhões, além de recompensas anuais projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 291 milhões (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros) e receitas anuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 247 milhões; e (iii) a expansão pretendida da MAVAN para atender a investidores institucionais e custodiantes. Parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria; (iv) o compromisso contínuo da empresa em adquirir ETH semanalmente por meio de sua estratégia de tesouraria de ETH; (v) a crença da administração de que a Lei GENIUS e o projeto Crypto da SEC serão tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar; (vi) as expectativas em relação ao programa de recompra de ações no valor de US$ 4 bilhões e seu valor agregado para os acionistas, incluindo a afirmação de que a Bitmine executou a maior recompra de ações ordinárias de todos os tempos para qualquer tesouraria de ativos digitais, seja ETH ou Bitcoin; (vii) a crença da administração de que o desempenho significativamente superior do O desempenho do ETH normalmente é seguido por um desempenho superior das ações da Bitmine em relação ao ETH, e as ações da empresa estão com uma avaliação atrativa. (viii) declarações sobre o investimento da empresa na Eightco Holdings como uma forma de proporcionar exposição indireta à OpenAI; (ix) o crescimento e o avanço futuros da estratégia de tesouraria Ethereum da empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: Entre os riscos, estão: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da empresa de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria do Ethereum, as atividades de recompra de ações e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação de suas ações ordinárias e preferenciais da série A; os desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e a implementação final da lei GENIUS e outras legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança de suas operações de staking; os riscos relacionados aos sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e o desempenho futuros reais podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Bitmine, incluindo aquelas estabelecidas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K, arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em todos os outros documentos arquivados na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias dos documentos da Bitmine arquivados na SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. A BitMine não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.