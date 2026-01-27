Enfermeira TENA apresenta dicas de cuidados com a pele no calor para quem convive com incontinência urinária

Marca da Essity para incontinência urinária em adultos compartilha orientações de saúde e oferece linha de produtos desenvolvida para proteger a pele sensível. 

SÃO PAULO, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- TENA, marca número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, que faz parte da Essity, líder global em higiene e saúde, reforça a importância dos cuidados com a pele durante o verão, especialmente para pessoas que convivem com perdas involuntárias de urina. Com a previsão de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil nos primeiros meses de 2026, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o calor intenso pode agravar desconfortos cutâneos e favorecer o surgimento de irritações na região íntima.

Calor intenso requer atenção à saúde da pele, principalmente em pessoas que convivem com incontinência, e TENA oferece linha específica para essa questão FOTO DIVULGAÇÃO
A combinação entre altas temperaturas, suor excessivo e contato frequente da pele com a urina cria um ambiente propício para inflamações, como a Dermatite Associada à Incontinência (DAI), conhecida popularmente como assadura. A DAI está relacionada ao contato prolongado da pele com a umidade. Pode afetar as camadas superficiais da pele, e pode atingir toda a área perineal (região sensível, com pele mais fina e vulnerável) e nádegas.  Afeta desde pessoas com escapes leves até aquelas com perdas intensas, além de adultos e idosos acamados, que podem ter incontinência dupla: urinária e fecal.

Segundo a enfermeira Maria Alice Lelis, doutora em Ciências da Saúde – Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e enfermeira consultora de TENA, os cuidados precisam ser redobrados nos meses mais quentes. "A incontinência urinária tem tratamento e, em muitos casos, pode ter cura. Enquanto isso não acontece, é fundamental investir em cuidados adequados com a pele e no uso de produtos específicos para incontinência urinária, que oferecem alta absorção e controle de odor, evitando que a urina permaneça em contato prolongado com a pele", explica.

A profissional compartilha dicas de cuidados essenciais com a pele no calor para quem convive com incontinência urinária:

  1. Higiene íntima: limpar corretamente a região íntima ajuda a evitar irritações e infecções. A higiene pode ser feita com água e sabonete líquido suave para a pele, ou com toalhas umedecidas desenvolvidas para adultos e idosos, que limpam e protegem a pele. 
  2. Hidratação: beber líquidos ao longo do dia previne a desidratação, além de ajudar a evitar urina concentrada, que pode aumentar a irritação da pele.
  3. Produtos absorventes específicos: selecionar produtos que absorvem rapidamente a urina, mantendo a pele longe da umidade, e com tecnologia respirável.
  4. Fazer trocas sempre que necessário: a troca regular dos produtos reduz o risco de lesões e aumenta o conforto, especialmente no calor.
  5. Atenção à pele: vermelhidão ou ardor indicam irritação; nesses casos, é importante reforçar os cuidados e buscar orientação profissional.

Dentro desse contexto, a linha TENA Dermacare foi desenvolvida para atender às necessidades da pele sensível de quem convive com incontinência urinária. Os produtos absorventes são feitos com tecidos macios e respiráveis, tecnologia antivazamento e de rápida absorção, ajudando a manter a pele saudável e seca, além de prevenir irritações.

A linha inclui roupa íntima descartável TENA Pants Dermacare, que veste como uma calcinha ou cueca, indicada para pessoas ativas ou com mobilidade reduzida, com incontinência moderada ou severa, e as fraldas descartáveis TENA Dermacare Slip (ambos unissex e hipoalergênicos), indicadas para adultos e idosos acamados e com incontinência severa. A marca oferece, também, as Toalhas Umedecidas TENA Dermacare, indicadas para banhos em pessoas acamadas e para a rotina de higiene entre as trocas de produtos absorventes.

"Cuidar da pele é parte fundamental do manejo da incontinência urinária, especialmente nos períodos de calor intenso. Com informação, acompanhamento profissional e produtos adequados, é possível atravessar o verão com mais conforto, dignidade e qualidade de vida", conclui a enfermeira.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Saiba mais no site da Essity.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870810/TENA_Foto_Calor_e_linha_Dermacare.jpg

FONTE TENA

