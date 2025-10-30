Black Premium LG antecipa sua Black Friday para garantir upgrade de sua TV LG

Notícias fornecidas por

LG Electronics Brasil

30 out, 2025, 16:23 GMT

Iniciativa oferece economia real, segurança na entrega e acesso à mais alta tecnologia a tempo dos eventos de fim de ano

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Black Friday está chegando e, com ela sempre surge a dúvida entre esperar pela última sexta-feira de novembro ou aproveitar as ofertas que já estão no ar? Para ajudar nessa decisão, a LG Electronics dá a dica: comprar sua TV nova durante a Black Premium, que acontece entre outubro e início de novembro.

Continue Reading
TV
TV

A ideia é simples e consiste em garantir só as vantagens da Black Friday com ainda mais conforto e benefícios personalizados. Ao se antecipar, você compra com calma, garante o estoque e tem a certeza de que sua TV nova chegará a tempo de curtir toda a programação especial de fim de ano, de eventos esportivos a especiais de Natal. 

A iniciativa convida o público a se cadastrar no site oficial da LG, preenchendo um formulário simples com informações sobre seu perfil de compra e produtos de interesse. Com base nesses dados, a marca cria experiências personalizadas, garantindo que cada consumidor receba descontos e benefícios exclusivos em produtos de seu interesse, incluindo televisores.

"Este é um ótimo momento para garantir a Smart TV LG OLED evo AI G5 4K, por exemplo, um modelo premium que eleva a experiência de entretenimento em casa a outro nível", afirma Diego Oliveira, gerente de TV da LG Brasil. Equipada com o Processador Alpha 11 AI Gen2, ela entrega qualidade de imagem 4K aprimorada por inteligência artificial e áudio surround envolvente. "Cada pixel oferece preto puro para um contraste, profundidade e detalhes impressionantes, enquanto a tecnologia garante 100% de fidelidade e volume de cores, proporcionando tons mais realistas e vibrantes", detalha.

Ao comprar diretamente na loja online da LG, o consumidor ainda tem acesso a um conjunto de benefícios que trazem mais conforto e economia. O pacote inclui o programa de instalação gratuita para TVs selecionadas e frete grátis para diversas regiões, eliminando preocupações e custos extras com a chegada do novo aparelho. Além disso, a compra direta com a fabricante assegura tranquilidade total, com a certeza de um produto original e um canal de suporte rápido e descomplicado para qualquer necessidade.

Durante a Black Premium, Smart TVs LG selecionadas, saem com descontos e benefícios exclusivos, mas sem a urgência imposta pela agenda restrita da semana de Black Friday. Além da conveniência, a compra antecipada é a garantia de acesso imediato à vanguarda da tecnologia, como no caso da linha 2025, com a LG OLED evo AI e LG QNED evo AI, que representa um salto em qualidade de imagem, som e inteligência artificial, com processadores que otimizam cada cena em tempo real e recursos que entregam a máxima performance para filmes e games.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br
Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/
Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil
YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil
Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil
Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809561/Picture1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil

Da mesma fonte

LG redefine gestão de climatização comercial com conectividade inteligente

LG redefine gestão de climatização comercial com conectividade inteligente

A LG Electronics do Brasil reforça sua liderança no mercado de climatização ao apresentar um ecossistema de conectividade inteligente que atende...
Especialista da LG destaca monitor ideal para cada usuário

Especialista da LG destaca monitor ideal para cada usuário

Escolher o monitor ideal para montar o setup nem sempre é uma tarefa fácil. Com entretenimento e performance caminhando juntos, a LG Electronics...
More Releases From This Source

Explorar

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics