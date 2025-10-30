Black Premium LG antecipa sua Black Friday para garantir upgrade de sua TV LG

Iniciativa oferece economia real, segurança na entrega e acesso à mais alta tecnologia a tempo dos eventos de fim de ano

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Black Friday está chegando e, com ela sempre surge a dúvida entre esperar pela última sexta-feira de novembro ou aproveitar as ofertas que já estão no ar? Para ajudar nessa decisão, a LG Electronics dá a dica: comprar sua TV nova durante a Black Premium, que acontece entre outubro e início de novembro.

A ideia é simples e consiste em garantir só as vantagens da Black Friday com ainda mais conforto e benefícios personalizados. Ao se antecipar, você compra com calma, garante o estoque e tem a certeza de que sua TV nova chegará a tempo de curtir toda a programação especial de fim de ano, de eventos esportivos a especiais de Natal.

A iniciativa convida o público a se cadastrar no site oficial da LG, preenchendo um formulário simples com informações sobre seu perfil de compra e produtos de interesse. Com base nesses dados, a marca cria experiências personalizadas, garantindo que cada consumidor receba descontos e benefícios exclusivos em produtos de seu interesse, incluindo televisores.

"Este é um ótimo momento para garantir a Smart TV LG OLED evo AI G5 4K, por exemplo, um modelo premium que eleva a experiência de entretenimento em casa a outro nível", afirma Diego Oliveira, gerente de TV da LG Brasil. Equipada com o Processador Alpha 11 AI Gen2, ela entrega qualidade de imagem 4K aprimorada por inteligência artificial e áudio surround envolvente. "Cada pixel oferece preto puro para um contraste, profundidade e detalhes impressionantes, enquanto a tecnologia garante 100% de fidelidade e volume de cores, proporcionando tons mais realistas e vibrantes", detalha.

Ao comprar diretamente na loja online da LG, o consumidor ainda tem acesso a um conjunto de benefícios que trazem mais conforto e economia. O pacote inclui o programa de instalação gratuita para TVs selecionadas e frete grátis para diversas regiões, eliminando preocupações e custos extras com a chegada do novo aparelho. Além disso, a compra direta com a fabricante assegura tranquilidade total, com a certeza de um produto original e um canal de suporte rápido e descomplicado para qualquer necessidade.

Durante a Black Premium, Smart TVs LG selecionadas, saem com descontos e benefícios exclusivos, mas sem a urgência imposta pela agenda restrita da semana de Black Friday. Além da conveniência, a compra antecipada é a garantia de acesso imediato à vanguarda da tecnologia, como no caso da linha 2025, com a LG OLED evo AI e LG QNED evo AI, que representa um salto em qualidade de imagem, som e inteligência artificial, com processadores que otimizam cada cena em tempo real e recursos que entregam a máxima performance para filmes e games.

