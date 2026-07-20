Brilho imediato, hidratação e efeito bronzeado impulsionam nova geração de produtos multifuncionais

Rennova® Care amplia a disponibilidade do Maxi Glow e acompanha demanda por soluções que unem cuidado e efeito iluminado em um único produto

SÃO PAULO, 20 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Brilho, hidratação e praticidade estão entre os atributos mais buscados por consumidores que querem simplificar a rotina de cuidados com a pele. De olho nesse comportamento, a Rennova Care®, marca de dermocosméticos e maquiagens da Rennova®, desenvolveu o Maxi Glow, iluminador multifuncional em creme para o rosto e corpo.

A procura por produtos que reúnem diferentes benefícios em uma única fórmula tem ganhado força à medida que o mercado de beleza passa a valorizar soluções versáteis e fáceis de incorporar ao dia a dia. Produtos com efeito glow, por exemplo, deixaram de ser associados apenas à maquiagem e passaram a ocupar espaço também nas categorias de cuidado com a pele, acompanhando a busca por uma aparência saudável, hidratada, iluminada e natural.

Nesse contexto, o Rennova® Care Maxi Glow combina ativos voltados ao cuidado da pele com um acabamento luminoso de efeito imediato. Sua formulação reúne Pantenol, Aloe Vera e Vitamina E, ingredientes amplamente utilizados em produtos destinados à hidratação e ao cuidado diário. A fórmula conta ainda com micropérolas refletoras de luz que promovem brilho uniforme e acabamento radiante.

O produto proporciona luminosidade instantânea ao rosto e ao corpo, auxiliando na valorização do bronzeado e na uniformização visual da pele. Sua textura cremosa facilita a aplicação e permite diferentes formas de uso, seja sozinho ou combinado a outros produtos da rotina de beleza.

"O consumidor atual procura soluções que ofereçam praticidade sem abrir mão de cuidado. A multifuncionalidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa, especialmente em categorias ligadas à beleza e ao bem-estar. Por isso, observamos uma crescente valorização de produtos que entregam benefícios complementares em uma única aplicação", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

A abertura das vendas do Rennova® Care Maxi Glow, voltadas para o consumidor final, ocorreu no dia 19 de junho. O produto estará disponível no site oficial da marca pelo valor sugerido de R$ 99,99: https://www.rennovacare.com/

A chegada do Maxi Glow ao e-commerce da Rennova Care® reforça a estratégia da marca de ampliar o acesso dos consumidores ao seu portfólio de maquiagem funcional, traduzindo seu compromisso com ciência, tecnologia e inovação para desenvolver soluções que unem cuidado, praticidade e performance. A iniciativa também fortalece o propósito da marca de oferecer mais autonomia e poder de escolha aos consumidores, acompanhando tendências que valorizam experiências de beleza cada vez mais integradas ao bem-estar e ao cuidado com a pele.

Sobre a Rennova® Care

Rennova® Care é a marca de dermocosméticos e maquiagens da Rennova®, referência no segmento de beleza estética injetável no Brasil. A marca oferece soluções de dermocosmético de alta performance com tecnologia exclusiva e eficácia clinicamente comprovada. Seu portfólio reúne produtos com o diferencial da tecnologia proprietária PLLA Complex que combina fórmulas multifuncionais, sensoriais sofisticados e ingredientes consagrados promovendo cuidados completos para a pele. Disponível em redes de farmácia e no e-commerce da marca, a Rennova® Care une ciência, beleza e bem-estar para potencializar os resultados estéticos dentro e fora de casa. Saiba mais em: https://www.rennovacare.com/rennova-care

Sobre a Rennova®

A Rennova® é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova® Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

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FONTE Rennova