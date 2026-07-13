Rennova® Tech reforça papel da estética como setor estratégico da economia brasileira

Tecnologia e inovação ampliam a previsibilidade clínica e contribuem para a profissionalização do mercado

SÃO PAULO, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A ampliação do acesso a procedimentos estéticos no Brasil tem mudado o perfil do setor, que passa a operar com maior demanda por previsibilidade, segurança e acompanhamento contínuo dos resultados. Nesse contexto, a tecnologia deixa de ocupar um papel complementar e passa a ser parte estruturante da prática clínica.

É a partir desse cenário que a Rennova®, multinacional brasileira de beleza e saúde estética, reforça sua estratégia com a Rennova® Tech, unidade dedicada ao desenvolvimento de tecnologias que integram diagnóstico e tratamento. A proposta é apoiar o profissional em diferentes etapas do cuidado, com mais controle sobre os protocolos e decisões orientadas por dados.

No campo do diagnóstico, o Rennova® Derma Scan utiliza inteligência artificial para análise da pele, permitindo identificar características não visíveis a olho nu e acompanhar a evolução dos tratamentos ao longo do tempo. A tecnologia contribui para maior padronização das avaliações e acompanhamento mais preciso dos resultados.

Já no tratamento, o portfólio reúne tecnologias com aplicações complementares dentro da rotina clínica. O Rennova® Diamond Tech atua na regeneração da pele por meio do uso de cold plasma, enquanto o Rennova® Elleva Max utiliza ultrassom microfocado com foco no estímulo de colágeno e na firmeza da pele, ampliando as possibilidades de atuação em diferentes necessidades.

A autoridade para essa expansão tecnológica também está apoiada no histórico de inovação da Rennova® e em parcerias estratégicas com instituições de referência internacional, como a Harvard University. A aquisição dos equipamentos acontece por meio de um modelo consultivo, no qual especialistas da companhia auxiliam os profissionais na escolha das tecnologias mais adequadas para cada momento da prática clínica.

O modelo de comercialização é atrelado a uma assinatura de serviços ativa, que inclui suporte contínuo aos profissionais, acesso ao Rennova® Academy e materiais de marketing voltados ao fortalecimento da prática clínica.

O portfólio inclui ainda o Rennova® Intense, com laser de CO₂ fracionado voltado a protocolos de rejuvenescimento e tratamento de cicatrizes, e o Rennova® Lift Pen, indicado para retração tecidual em áreas delicadas.

"Acreditamos que o futuro da estética está na combinação entre ciência, tecnologia e inovação. As soluções da Rennova® Tech foram desenvolvidas para oferecer aos profissionais mais liberdade com controle, permitindo decisões clínicas mais precisas, baseadas em dados e acompanhadas por tecnologias que ampliam a previsibilidade dos tratamentos. Esse é um caminho importante para a profissionalização e a evolução do setor", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Ao estruturar soluções que acompanham diferentes etapas do cuidado, a Rennova® Tech responde a um cenário em que a estética se consolida com maior nível de exigência técnica, apoiada por inovação e acompanhamento contínuo.

Sobre a Rennova® Tech

A Rennova® Tech é a marca de tecnologia da Rennova®, focada em redefinir o mercado de equipamentos estéticos. Nascida da liderança em P&D 100% nacional, design e excelência em qualidade, a marca oferece um ecossistema completo de soluções para o mercado estético, sob o conceito de "Liberdade com Controle". Seu portfólio inclui tecnologias de alta performance para tratamentos faciais, corporais, capilares e íntimos, como o HIFU mais rápido do mercado Rennova® Elleva Max e o cold plasma Rennova® Diamond Tech, todos apoiados por um modelo de suporte 360° e assinatura de serviços inédita. Saiba mais em: https://www.rennova.tech/

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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FONTE Rennova