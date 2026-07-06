Segurança e precisão impulsionam inovação em dispositivos para procedimentos estéticos injetáveis

Crescimento dos procedimentos não cirúrgicos amplia a demanda por tecnologias capazes de oferecer mais controle, segurança e previsibilidade durante a aplicação de injetáveis.

SÃO PAULO, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O avanço dos procedimentos estéticos minimamente invasivos tem impulsionado uma nova discussão entre profissionais de saúde: o resultado clínico não depende apenas da qualidade do produto utilizado, mas também da tecnologia empregada em sua aplicação. No Brasil, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% nos últimos dois anos, segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo e publicados pelo Ibramed, reforçando a demanda por soluções que ampliem a segurança, a precisão e a previsibilidade dos tratamentos.

Atenta a esse movimento do mercado, a Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, anuncia o lançamento da Rennova® Cannula Perfect Precision, nova linha de cânulas da marca Rennova Aesthetics, desenvolvida para proporcionar mais precisão, segurança e eficiência na aplicação de preenchedores e bioestimuladores.

Utilizada na condução de procedimentos injetáveis, a cânula é responsável por transportar e depositar o produto nos tecidos. Embora muitas vezes receba menos atenção do que os próprios injetáveis, especialistas apontam que suas características técnicas podem impactar diretamente fatores como precisão da aplicação, conforto do paciente, risco de trauma tecidual e fluidez do procedimento.

A Rennova® Cannula Perfect Precision foi desenvolvida para atender às demandas atuais do mercado de procedimentos estéticos injetáveis, especialmente diante da crescente adoção de bioestimuladores de colágeno, como PLLA (Ácido Poli-L-Lático) e CaHA (Hidroxiapatita de Cálcio), cujas características podem favorecer o entupimento de cânulas convencionais e comprometer a experiência durante o procedimento.

Entre os principais diferenciais da nova linha está a ponta com design ogival, que exige 40% menos força de penetração¹ em comparação aos modelos convencionais, favorecendo o deslizamento no tecido e contribuindo para a redução do trauma local, hematomas e desconfortos associados ao procedimento.

Outro destaque é o orifício de saída ampliado, 44% maior que a média do mercado¹, desenvolvido para proporcionar fluxo mais contínuo dos produtos e minimizar a ocorrência de obstruções durante a aplicação, especialmente em protocolos que utilizam bioestimuladores de partículas maiores.

Além disso, a linha conta com um portfólio completo de medidas para diferentes procedimentos estéticos, incluindo a versão exclusiva 25G x 50 mm, desenvolvida para áreas delicadas, como lábios e olheiras, que exigem maior precisão, controle e segurança durante o procedimento.

Segundo Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®, o lançamento reforça a estratégia da companhia de investir continuamente em soluções que contribuam para a evolução do mercado e dos procedimentos injetáveis.

"A ciência, a tecnologia e a inovação são pilares que orientam o desenvolvimento de todo o portfólio da Rennova. A Cannula Perfect Precision nasce da observação das necessidades reais dos profissionais de saúde que atuam com procedimentos injetáveis e do nosso compromisso em oferecer soluções que ampliem a segurança, a precisão e a previsibilidade dos procedimentos. Acreditamos que o poder da escolha está em disponibilizar aos especialistas um ecossistema completo de tecnologias que os ajudem a alcançar os melhores resultados para seus pacientes."

A nova linha também integra a estratégia da companhia de oferecer soluções complementares para protocolos faciais e corporais, atuando em sinergia com seu portfólio de preenchedores de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e demais tecnologias voltadas à estética avançada.

Com sete versões disponíveis, a Rennova® Cannula Perfect Precision foi desenvolvida para atender diferentes necessidades clínicas, desde procedimentos corporais de alta vazão até aplicações para áreas sensíveis e faciais de refinamento e precisão.

Disponível para profissionais da saúde em todo o território nacional, o produto já integra o portfólio da Rennova®. Entre em contato com um consultor Rennova®.

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Sobre a Rennova® Aesthetics

A Rennova Aesthetics reúne um portfólio completo de produtos injetáveis e soluções minimamente invasivas para o tratamento e embelezamento da face e corpo, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética que promovem autoestima, autoconfiança e bem-estar. Com atuação nacional e internacional, nosso portfólio é composto por diferentes categorias de injetáveis, o que possibilita uma abordagem integral e combinada para potencialização dos resultados de tratamento. Entre as principais categorias citamos a toxina botulínica tipo A, os preenchedores de ácido hialurônico, como Rennova® Lips Collection e Rennova® Eyes, além dos bioestimuladores de colágeno, como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, cânulas entre outras. A marca reforça o poder de decisão e escolha de cada pessoa para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

Sobre a Rennova®

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

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FONTE Rennova