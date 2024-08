BV chega à Intersolar South America com portfólio completo de projetos em energia solar

Clientes e interessados em financiamento de projetos de energia solar poderão conhecer todas as soluções que a instituição financeira oferece, tanto para uso residencial quanto para estabelecimentos comerciais

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores bancos privados do país e a instituição mais utilizada nos financiamentos de projetos fotovoltaicos na modalidade de Geração Distribuída pela 5ª vez consecutiva, segundo pesquisa Greener, consultoria que atua no mercado de usinas solares, participa mais uma vez da Intersolar South America, a maior feira e congresso para o setor de energia solar da América do Sul, que acontece entre os dias 27 a 29 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo.

No evento, clientes e interessados em financiamento de projetos solares poderão conhecer todas as soluções que o BV, juntamente com a Meu Financiamento Solar, fintech parceira do banco no segmento, oferecem ao público, como financiamentos de placas solares e para a aquisição de carregadores de veículos elétricos, tanto para uso residencial quanto para estabelecimentos comerciais, linha de crédito para condomínios, seguro para acidentes pessoais, além de prazos flexíveis e taxas competitivas.

Atualmente, a energia solar vem ganhando cada vez mais espaço na carteira de negócios do banco BV e contribui para a maior diversificação dos serviços e produtos. O portfólio de financiamento de painéis solares da instituição financeira atingiu R$ 4,4 bilhões no encerramento do 2T24.

"O banco BV está de olho nas nessas oportunidades e no interesse crescente em fontes de energia renovável. Assim, temos nos dedicado a ampliar nosso portfólio de soluções, aumentar a nossa participação no setor e contribuir com a democratização e expansão desse mercado", explica Jamil Ganan, superintendente de Auto Finance, Solar e Empréstimos no banco BV.

Além de estande no evento, o banco BV ainda terá uma arena onde reunirá consultores, especialistas e autoridades na área econômica e no setor solar para uma série de palestras e debates exclusivos ao público presente sobre temas como técnicas de vendas, modelos de precificação, monitoramento de usinas e atual cenário macroeconômico brasileiro.

Entre os palestrantes já confirmados, destacam-se Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV, que vai trazer um cenário macroeconômico para o setor fotovoltaico, Bárbara Rubim, vice-presidente da ABSOLAR , sobre regulação do mercado fotovoltáico, Tatiane Carolina, especialista em negócios e comunicação empresarial, com marketing no mercado de solar, e Neto Tosato, fundador da Projesol, que abordará sobre vendas no setor fotovoltaico (veja programação completa abaixo).

Programação:

Data e horário: 27/08 (terça-feira), às 14 horas

Palestrante: Barbara Rubim - vice-presidente do Conselho de Administração da ABSOLAR

Tema: Regulação do Mercado Fotovoltaico

Data e horário: 27/08 (terça-feira), às 16 horas

Palestrante: Tatiane Carolina – especialista em negócios e comunicação empresarial

Tema: Marketing no Mercado de Solar

Data e horário: 28/08 (quarta-feira), às 14 horas

Palestrante: Neto Tosato – empresário mentor e palestrante de vendas

Tema: Vendas no mercado fotovoltaico

Data e horário: 28/08 (quarta-feira), às 16 horas

Palestrante: Roberto Padovani – economista-chefe do banco BV

Tema: Cenário macroeconômico para o setor fotovoltaico

Serviço:

Intersolar South America

Data: 27 a 29 de agosto de 2024

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme – São Paulo

Para mais informações: https://www.intersolar.net.br/inicio

