BV é a segunda instituição financeira do país com mais operações no mercado de capitais ESG no primeiro quadrimestre do ano

SAO PAULO, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, é a segunda instituição financeira com maior número de operações no mercado de capitais no segmento ESG no primeiro quadrimestre deste ano. Segundo estimativas do banco BV, entre janeiro e abril foram distribuídos no mercado R$23 bilhões por meio de 15 operações classificadas como ESG no mercado de capitais.

Dessas 15 operações, quatro foram internacionais e 11 nacionais. Essas 11 operações nacionais somaram R$7,6 bilhões e o BV atuou como Coordenador Líder ou Coordenador em cinco delas, distribuindo R$1,7 bilhão no mercado de capitais. Os recursos foram usados para apoiar projetos de energia renovável, agronegócio de baixo carbono, saneamento, entre outros, com metas ambientais, sociais e climáticas ou uso do recurso direcionado às temáticas ESG.

"Esse foi um dos melhores períodos para o BV na emissão de títulos voltados à temática ESG. Nosso compromisso público é financiar ou distribuir no mercado de capitais R$80 bilhões para negócios aderentes aos critérios ESG até 2030 e, desde 2021, já disponibilizamos R$24,5 bilhões para esse tipo de cliente", diz Rogério Monori, diretor executivo do Atacado do banco BV.

Neste ano, o banco BV inaugurou um serviço de consultoria para emissões ESG. O serviço fornece orientação para as empresas enquadrarem seus projetos ou metas relacionadas à temática ESG a sua estrutura financeira, seguindo os melhores padrões de mercado e alinhados aos critérios de sustentabilidade do banco.

FONTE banco BV