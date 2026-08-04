Bybit.eu amplia sua oferta na Europa após a Bybit Payments GmbH obter a licença de Instituição de Moeda Eletrônica.

A licença respaldará a oferta de serviços regulamentados de moeda eletrônica e de pagamentos na plataforma Bybit.eu, em conjunto com os serviços de criptoativos.

VIENA, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit.eu anunciou hoje que a Bybit Payments GmbH obteve uma licença de Instituição de Moeda Eletrônica (EMI) concedida pela Autoridade do Mercado Financeiro da Áustria (FMA).

A Bybit Payments GmbH oferecerá serviços regulamentados de moeda eletrônica e pagamentos por meio da plataforma Bybit.eu. Os serviços de criptoativos na mesma plataforma continuam sendo prestados separadamente pela Bybit EU GmbH, provedora austríaca de serviços de criptoativos autorizada nos termos da Regulamentação dos Mercados de Criptoativos (MiCAR) desde maio de 2025.

Para atender aos requisitos regulatórios, as duas entidades austríacas operam sob autorizações distintas e possuem responsabilidades regulatórias específicas. A Bybit EU GmbH é detentora da autorização MiCAR para a prestação de serviços de criptoativos, enquanto a Bybit Payments GmbH detém a licença EMI para a prestação de serviços de moeda eletrônica e pagamentos. Os serviços serão integrados por meio da plataforma Bybit.eu, proporcionando aos clientes na Europa uma experiência mais unificada e integrada.

"A Europa está estabelecendo o padrão global de como os ativos digitais e os serviços financeiros podem evoluir em conjunto sob um marco regulatório claro", disse Georg Harer, Managing Director da Bybit EU GmbH e da Bybit Payments GmbH.

"A licença EMI concedida à Bybit Payments GmbH representa um marco importante em nosso compromisso de longo prazo com o mercado europeu. Em conjunto com a autorização MiCAR detida pela Bybit EU GmbH, essa licença estabelece uma base regulatória complementar para integrar criptoativos, pagamentos e serviços financeiros do cotidiano por meio da plataforma Bybit.eu."

A licença EMI confere à Bybit Payments GmbH a base regulatória necessária para desenvolver futuras funcionalidades de pagamento, que poderão incluir pagamentos entre usuários, serviços de moeda eletrônica, autenticação forte do cliente, recursos de open banking, soluções de pagamento para comerciantes e futuros programas de cartões, à medida que esses serviços forem disponibilizados em conformidade com os requisitos regulatórios aplicáveis.

"Esta licença permite que a Bybit Payments GmbH desenvolva recursos de pagamento regulamentados, complementando os serviços de criptoativos oferecidos pela Bybit EU GmbH. Manter uma distinção clara entre essas duas entidades regulamentadas é essencial. Cada entidade prestará serviços dentro do escopo de suas respectivas autorizações regulatórias, enquanto os clientes poderão acessá-los por meio da plataforma Bybit.eu", disse Bernhard Krick, Managing Director da Bybit Payments GmbH.

A licença EMI também ajudará a Bybit Payments GmbH a estabelecer relações estratégicas com instituições financeiras, provedores de pagamento e parceiros empresariais, reduzindo, ao longo do tempo, sua dependência de infraestrutura de pagamento de terceiros.

Mais informações, incluindo datas concretas de lançamento do produto e detalhes sobre sua implementação em toda a Europa, serão comunicadas em breve.

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Sobre a Bybit EU

A Bybit.eu é a plataforma europeia por meio da qual os serviços são disponibilizados por entidades Bybit regulamentadas separadamente.

A Bybit EU GmbH é uma provedora austríaca de serviços de criptoativos autorizada nos termos da MiCAR. A empresa fornece serviços de criptoativos a clientes em todo o Espaço Econômico Europeu, com exceção de Malta, por meio da plataforma Bybit.eu.

A Bybit EU GmbH está autorizada a fornecer:

custódia e administração de criptoativos em nome de clientes;

troca de criptoativos por fundos;

troca de criptoativos por outros criptoativos;

colocação de criptoativos; e

serviços de transferência de criptoativos em nome de clientes.

A Bybit EU GmbH não opera uma plataforma de negociação de criptoativos nem fornece consultoria de investimento.

A Bybit Payments GmbH é uma instituição austríaca de moeda eletrônica autorizada pela FMA. Ela fornecerá serviços regulamentados de moeda eletrônica e pagamentos por meio da plataforma Bybit.eu à medida que esses serviços forem disponibilizados.

Os serviços da Bybit EU GmbH e da Bybit Payments GmbH estão sujeitos às respectivas autorizações regulatórias, aos termos e condições aplicáveis e à disponibilidade na jurisdição relevante.

Assessoria de Imprensa: [email protected]

Site: www.bybit.eu

Aviso legal: este comunicado à imprensa é fornecido exclusivamente para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento nem uma oferta de compra ou venda de ativos digitais. Os produtos e serviços mencionados neste documento estão sujeitos às leis e regulamentações aplicáveis nas respectivas jurisdições e podem não estar disponíveis em determinadas regiões.

FONTE Bybit