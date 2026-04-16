CEO da Bybit, Ben Zhou, sobre confiança, IA e a nova plataforma financeira na Paris Blockchain Week 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O que será necessário para construir um sistema financeiro em que bilhões de pessoas possam confiar — e mal perceber?

Essa questão deu o tom para uma conversa intitulada "Confiança, tecnologia e transformação: construindo a nova plataforma financeira para uma economia tokenizada", onde Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit subiu ao palco na Paris Blockchain Week 2026 para apresentar uma visão de futuro em que as finanças se tornam mais inteligentes, acessíveis e, em última análise, invisíveis.

Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit, conversa com Brian McGleenon, da BeInCrypto, durante uma conversa informal na Paris Blockchain Week 2026 em 15 de abril de 2026. (PRNewsfoto/Bybit)

Em vez de se concentrar em ciclos de preços ou tendências de curto prazo, Zhou apresentou o próximo capítulo do setor como uma reformulação fundamental da infraestrutura financeira — orientada pela convergência entre inteligência artificial, ativos programáveis e clareza regulatória.

De interfaces à inteligência: a ascensão das finanças agênticas

Zhou desafiou a ideia convencional de como os usuários interagem com plataformas financeiras. No futuro, ele sugeriu, os usuários talvez nem precisem interagir diretamente com as plataformas.

"Apresentamos contas de agentes de IA que permitem aos clientes criar subcontas para que a IA interaja, execute estratégias e acesse dados de mercado", compartilhou Zhou. "Pagamentos agênticos estão se tornando um grande tema — e estamos apenas no começo."

Em vez de navegar manualmente pelos mercados, os usuários podem delegar tarefas a agentes de IA — sistemas que interpretam dados, executam decisões e otimizam resultados em tempo real. Hoje, essas aplicações estão em grande parte voltadas para análises e acesso a dados. Amanhã, elas podem redefinir a própria execução.

A implicação é profunda: a interface desaparece, e a inteligência ocupa o seu lugar.

A silenciosa transformação das finanças

Embora grande parte da narrativa pública ainda esteja centrada em "cripto", Zhou apontou para uma mudança mais silenciosa e muito mais significativa, que já está em andamento.

As instituições financeiras tradicionais não estão entrando nesse espaço por meio da especulação — elas estão integrando o blockchain como infraestrutura. As stablecoins, em particular, estão surgindo como a ponte, possibilitando pagamentos mais rápidos, liquidação mais eficiente e acesso à liquidez global.

Em muitos casos, observou Zhou, essas instituições estão construindo sobre trilhos de cripto sem adotar o próprio rótulo.

Isso sinaliza um ponto de virada: o cripto deixa de ser um sistema alternativo — está se tornando parte da própria fundação.

A confiança é o verdadeiro produto

Para Zhou, a limitação — e também a oportunidade — não está na tecnologia, mas na confiança.

"O arcabouço regulatório tornou-se expressivamente mais claro nos últimos anos. Jurisdições como os Emirados Árabes Unidos estão ditando o ritmo ao acolher ativamente a inovação e oferecer caminhos estruturados para o crescimento."

Da abordagem estruturada da Europa à postura em evolução nos Estados Unidos e no Reino Unido, a clareza regulatória deixou de ser uma barreira — está se tornando um catalisador.

À medida que as regras se solidificam, as instituições acompanham. E à medida que as instituições entram, o sistema começa a amadurecer.

Um sistema que funciona sem ser visto

Zhou encerrou com uma perspectiva que reformulou o objetivo final do setor:

"Isso não se trata de substituir os sistemas financeiros existentes, mas de aprimorá-los. Nosso foco está em construir infraestrutura que torne os serviços financeiros mais acessíveis, eficientes e intuitivos para usuários em todo o mundo."

O estado final, ele sugeriu, não é um mundo em que os usuários pensem em blockchain, carteiras ou mesmo plataformas — mas sim um em que os serviços financeiros simplesmente funcionem, integrados perfeitamente à vida cotidiana.

Nesse futuro, a confiança está incorporada ao sistema, a inteligência opera em segundo plano e a tecnologia desaparece da vista.

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Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

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FONTE Bybit