DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, e Western Union, a rede global de transferências de dinheiro, anunciaram hoje que seus usuários já podem acessar a USDPT, uma stablecoin denominada em dólar americano emitida pelo Anchorage Digital Bank, N.A. na blockchain Solana, por meio dos canais fiduciários da Bybit. Essa integração torna a Bybit a primeira grande corretora de criptomoedas a ingressar na rede global USDPT da Western Union.

Bybit se torna a primeira grande corretora de criptomoedas a integrar a stablecoin USDPT da Western Union, conectando dois mundos financeiros por meio de uma única stablecoin. (PRNewsfoto/Bybit)

Com este lançamento, a Bybit e a Western Union estão construindo as bases para uma integração mais profunda, rápida e em conformidade dos ativos digitais ao sistema financeiro mais amplo. Começando com a integração da USDPT, a Bybit e a Western Union irão expandir a utilidade dos ativos digitais e avançar em direção a uma visão mais inclusiva para o futuro das finanças.



A USDPT é emitida pelo Anchorage Digital Bank, N.A., um banco fiduciário nacional dos EUA. A USDPT pode ser resgatada na proporção de 1:1 por dólares americanos e é totalmente lastreada por reservas. A USDPT foi projetada para operar dentro de sistemas de pagamento reais, combinando a liquidação baseada em blockchain com os recursos globais de conformidade, gestão de risco e distribuição da Western Union.

A Bybit traz a plataforma da corretora, a liquidez em moeda fiduciária e o acesso a milhões de usuários. A Western Union traz a stablecoin, o respaldo institucional e uma das redes financeiras mais consolidadas do mundo. Juntos, trazem uma nova forma de comprar e vender USDPT em moedas locais.

A Bybit vem construindo a infraestrutura de criptomoedas para atender às lacunas dos serviços financeiros reais desde 2018. A USDPT, construída na Solana e emitida pelo Anchorage Digital Bank, é o ponto onde essas duas trajetórias se encontram.

Na prática, isso significa um novo canal de entrada e saída para USDPT em mercados selecionados da América Latina. Os usuários podem comprar USDPT com moedas fiduciárias suportadas na Bybit ou converter suas reservas de volta para qualquer uma dessas moedas a qualquer momento.

"Disponibilizar a USDPT por meio de uma corretora global líder como a Bybit é um passo significativo para estender a rede da Western Union ao ecossistema de ativos digitais", disse Malcolm Clarke, Head of Digital Assets da Western Union. "Conectando nossa infraestrutura global de pagamentos com uma grande plataforma de cripto, estamos possibilitando uma movimentação mais fluida entre valor digital e dinheiro do mundo real. É aqui que vemos o futuro da liquidação: sempre disponível, programável e integrado tanto nos sistemas financeiros tradicionais quanto nos digitais, com a USDPT no centro como um ativo de liquidação confiável e regulado."

"Este produto representa um passo significativo para a adoção das criptomoedas. Quando uma instituição financeira estabelecida une forças com uma corretora líder de cripto em uma nova rede de stablecoin, isso demonstra o potencial das criptomoedas como infraestrutura de pagamentos. Para os milhões que dependem de remessas, a USDPT representa uma inovação financeira que resolve problemas reais para pessoas reais", disse Victoria Kilikyan, Deputy Head of Fiat da Bybit.

"A Bybit e a Western Union estão estabelecendo um novo padrão para a adoção real das criptomoedas na América Latina. Estamos construindo a infraestrutura para o futuro da economia digital ao trabalhar com uma rede global estabelecida que milhões de pessoas já confiam", disse Patricio Mesri, Country Manager da América Latina de língua espanhola na Bybit.

USDPT já está disponível na Bybit. Para transacionar com USDPT, usuários elegíveis podem simplesmente fazer login na Bybit e selecionar o token, se disponível em sua conta, e comprar ou vender por meio do Bybit One-Click Buy.

O fluxo simplificado reduz o tempo necessário da compra de USDPT até a conversão em moeda fiduciária de dias para minutos. Por meio do novo canal, os remetentes se beneficiam de uma entrega mais rápida dos fundos e de custos gerais mais baixos. Para a Western Union e a Bybit, isso simplifica as operações ao eliminar atritos na liquidação e o bloqueio de capital em múltiplas camadas.

A USDPT foi lançada como parte da estratégia mais ampla de ativos digitais da Western Union. A inovação cria uma nova camada paralela às redes de liquidação tradicionais, que operam apenas em dias úteis, permitindo liquidações contínuas e de tempo integral.

Aplicam-se termos e condições. Para mais detalhes sobre elegibilidade e possíveis restrições, e para aprender como fazer o trading de USDPT na Bybit, os usuários podem acessar: Bybit e Western Union trazem USDPT para a América Latina.

Aviso legal: A USDPT é um ativo digital emitido pelo Anchorage Digital Bank, N.A.. A USDPT não é emitida, respaldada, aprovada ou garantida pelo governo dos EUA. A Bybit não emite, respalda ou garante a USDPT. A Bybit oferece apenas uma plataforma de trading de ativos virtuais e não fornece serviços de remessa, câmbio, dinheiro em espécie ou transferência de valores.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 80 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversos, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

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A The Western Union Company (NYSE: WU) tem o compromisso de ajudar pessoas em todo o mundo que aspiram construir futuros financeiros para si mesmas, seus entes queridos e suas comunidades. Nosso serviço de destaque em movimentação de dinheiro transfronteiriça e multimoeda, pagamentos e serviços financeiros digitais capacita consumidores, empresas, instituições financeiras e governos — em mais de 200 países e territórios e quase 130 moedas — a se conectarem com bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras digitais e cartões, além de uma presença global com centenas de milhares de pontos de atendimento. Nosso objetivo é oferecer serviços financeiros acessíveis que ajudem pessoas e comunidades a prosperar. Para mais informações, acesse www.westernunion.com

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