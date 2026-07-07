CAIXA e Fiserv ampliam soluções digitais ao Judiciário e passam a oferecer parcelamento de depósitos judiciais com cartão de crédito na Região Sul

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07 jul, 2026, 17:03 GMT

SÃO PAULO, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A CAIXA, por meio da CAIXA Cartões e em parceria com a Fiserv, passa a disponibilizar pagamentos de depósitos judiciais com cartão de crédito no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), abrangendo toda a região Sul do país. A iniciativa oferece ao cidadão mais uma opção de pagamento, com possibilidade de parcelamento.

A plataforma de depósitos judiciais da CAIXA, disponível no Portal de Serviços ao Judiciário, passa a oferecer a opção de pagamento com cartão de crédito. A operação, formalizada em 13 de maio de 2026, conta com solução desenvolvida no âmbito da estratégia de inovação da CAIXA Cartões, com processamento realizado pela Fiserv e integração ao ambiente da CAIXA.

Mais do que ampliar as possibilidades de pagamento disponíveis ao cidadão, a iniciativa reforça o compromisso da CAIXA com a modernização dos serviços prestados ao Judiciário e à sociedade e da Fiserv de aproximar a tecnologia e a inclusão financeira do cotidiano dos brasileiros.

Desde 2021, a parceria entre CAIXA, CAIXA Cartões Holding S.A. e Fiserv vem ampliando o acesso a soluções inovadoras, como o portal azulzinha Pay, que permite o pagamento de débitos veiculares e multas, com parcelamento em até 12 vezes.

FONTE Fiserv

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