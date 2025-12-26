Fiserv registra Natal histórico com recorde de transações no Pix e cartões

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia financeira, registrou um Natal histórico em 2025. Nos oito dias que antecederam a data, o volume de transações com Pix, cartões e vouchers totalizou 567 milhões, superando os 405 milhões de 2024, com crescimento expressivo de 40%.

O dia 23 de dezembro marcou o pico: 85 milhões de operações em lojas físicas e no e-commerce, alta de 41% frente às 60,2 milhões do mesmo dia em 2024. Nesse mesmo dia, o Pix se destacou com 11 milhões de transações, mais que o dobro das 5,2 milhões realizadas no ano anterior. A estabilidade das plataformas e a robustez da infraestrutura da Fiserv foram essenciais para garantir alta performance das operações durante o período. Essa base sólida assegurou continuidade e confiança em momentos de maior demanda, permitindo resultados excepcionais e reforçando a credibilidade junto a clientes e parceiros.

Segundo os dados coletados pela empresa junto a suas operações de adquirência, Pix e SiTef (presentes em mais de 800 mil estabelecimentos comerciais, incluindo os clientes das alianças), 2025 apresentou desempenho superior em todas as datas sazonais. A Black Friday, além de ser um marco próprio do varejo, costuma antecipar tendências para o Natal e já sinalizava um período natalino aquecido, conforme a pesquisa Fiserv Insights Black Friday 2025.

Os sábados de dezembro também surpreenderam. No dia 6, foram 74 milhões de operações, contra 45 milhões em 2024 (+64,4%). No dia 13, o total chegou a 67,8 milhões, frente a 49,6 milhões (+36%). Já no dia 20, foram 77,7 milhões (+ 38%) frente às 56 milhões do mesmo dia em 2024. No dia 20, o Pix respondeu por 10,2 milhões de transações, avanço de 47% sobre os 6,9 milhões do ano anterior.

O crescimento do consumo observado durante todo o ano se intensifica nessa época por algumas razões, sendo a principal o fato de tanto a Black Friday quanto o Natal coincidirem com o período em que profissionais do mercado formal (CLT) recebem as duas parcelas do 13º salário ou ainda bonificações, permitindo o aumento nos gastos. Promoções especiais no cartão de crédito e descontos no Pix apoiam este comportamento. A Fiserv também apurou que os consumidores têm cada vez mais antecipado as compras, trazendo indícios de planejamento financeiro. No varejo físico, a movimentação acentuada vem acontecendo desde o início do mês.

A Fiserv monitora transações realizadas via Pix, cartões de débito e crédito, além de vouchers. Neste período, um comportamento já observado em anos anteriores se repetiu: os horários de pico das transações ocorreram entre às 11h e às 18h, indicando maior concentração de compras próximo ao horário de almoço e após o expediente.

Total de transações nas datas sazonais em 2025 X 2024

2025 (período de 8 dias) Total de Transações Natal 567 milhões Black Friday 495 milhões Dia das Crianças 387,5 milhões Dia dos Pais 327 milhões Dia das Mães 325,3 milhões

2024 (período de 8 dias) Total de Transações Natal 405 milhões Black Friday 393,2 milhões Dia das Crianças 325,2 milhões Dia dos Pais 267,1 milhões Dia das Mães 234 milhões

