Fiserv e CAIXA transformam experiência de pagamento através do Programa Gás do Povo

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Fiserv

26 mar, 2026, 18:30 GMT

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia financeira, em parceria com a CAIXA, apoia a implementação da experiência de pagamento do Programa Gás do Povo, política pública do Governo do Brasil que visa beneficiar mais de 15 milhões de famílias, alcançando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país.

Com a azulzinha, maquininha da CAIXA, os beneficiários realizam a recarga do botijão de forma simples e imediata, contando com uma jornada de pagamento segura e acessível. Para os revendedores cadastrados, a integração ao sistema amplia o fluxo de vendas e oferece maior previsibilidade e segurança nas transações. As primeiras recargas começaram em novembro de 2025.

Mais do que viabilizar operações, a parceria reforça o compromisso da Fiserv de aproximar tecnologia e inclusão financeira da vida cotidiana dos brasileiros. Desde 2021, a colaboração entre Fiserv, CAIXA e CAIXA Cartões Holding S.A. vem ampliando o acesso a soluções inovadoras, como o portal azulzinha Pay, que permite o pagamento de débitos veiculares e de multas com parcelamento em até 12 vezes.

FONTE Fiserv

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