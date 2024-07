Cambrex expande seus negócios de armazenamento de estabilidade com novas instalações em Durham, Carolina do Norte

EAST RUTHERFORD, N.J., 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Cambrex anunciou hoje a expansão de seu negócio de armazenamento de estabilidade, Q1 Scientific, que oferece serviços de armazenamento de estabilidade com controle ambiental para os setores farmacêutico, de dispositivos médicos e de ciências da vida. A Q1 Scientific abrirá uma nova instalação de última geração em Durham, Carolina do Norte, antes do final de 2024, com recursos avançados de armazenamento e localizada ao lado da instalação analítica já existente da Cambrex.

A nova instalação de Durham oferecerá inicialmente sete câmaras de estabilidade ICH, cobrindo uma variedade de condições, incluindo 2-8 °C, 25 °C/40% RH, 25 °C/60% RH, 30 °C/65% RH e 40 °C/75% RH, bem como condições de armazenamento de -20 °C e ultrabaixas (-70 °C/-80 °C). A expansão da fase 2, planejada para os próximos 24 meses, aumentará a capacidade da instalação para 20 câmaras, com o potencial de 20.000 pés cúbicos de espaço de armazenamento quando concluída. A unidade do Research Triangle Park (RTP) na Carolina do Norte fornecerá entrega no mesmo dia e no dia seguinte em todos os EUA.

Tom Loewald, CEO da Cambrex, declarou: "Estamos entusiasmados com a expansão do alcance da Q1 Scientific em Durham, Carolina do Norte, aumentando nossa capacidade de atender empresas farmacêuticas em toda a América do Norte. Esse investimento não apenas amplia nossa presença, mas também aproveita a extensa experiência da Q1 Scientific no negócio de armazenamento de estabilidade."

A expansão da Q1 Scientific em Durham complementa suas instalações existentes em Waterford, na Irlanda, e em Liège, na Bélgica, dando-lhe uma presença global com três locais que abrangem os dois lados do Oceano Atlântico.

Stephen Delaney, diretor administrativo da Q1 Scientific, acrescentou: "Operar três locais globalmente será um benefício significativo para nossos clientes, que agora podem esperar tempos de resposta mais rápidos para o retorno de amostras e maiores opções de transporte com temperatura controlada nos EUA e na Europa."

A Cambrex continua a expandir seus recursos e capacidade em sua rede norte-americana e europeia para atender à crescente demanda por serviços terceirizados de desenvolvimento e fabricação de medicamentos.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (contract development and manufacturing organization, CDMO) que oferece desenvolvimento e fabricação de substâncias medicamentosas em todo o ciclo de vida do medicamento, bem como serviços analíticos e de habilitação de IND.

Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas atendendo a clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma variedade de tecnologias e recursos especializados em substâncias, incluindo fluxo contínuo, substâncias medicamentosas controladas, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes.

Sobre a Q1 Scientific, uma empresa Cambrex

A Q1 Scientific, uma empresa da Cambrex, é uma fornecedora líder de serviços de armazenamento de estabilidade ambientalmente controlados para os setores farmacêuticos, de dispositivos médicos e de ciências da vida. Com uma década de experiência, a Q1 Scientific protege descobertas críticas e inovações que mudam vidas em instalações de última geração na Irlanda e na Bélgica. Ao utilizar os serviços da Q1 Scientific, as empresas podem acelerar a introdução de novos medicamentos no mercado, evitando a despesa de construção e monitoramento de suas próprias câmaras de armazenamento. Em junho de 2022, a Q1 Scientific foi adquirida pela Cambrex.

