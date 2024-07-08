Cambrex 將在北卡羅萊納州對衡新建工廠，拓展穩定性儲存業務

Cambrex 行政總裁 Tom Loewald 表示：「我們很高興能將 Q1 Scientific 擴展到北卡羅萊納州對衡，從而提高為北美的製藥公司提供服務的能力。這項投資不僅擴大我們的足跡，還運用了 Q1 Scientific 在穩定性儲存業務方面的廣泛專業知識。」

Q1 Scientific 在對衡擴展規模，與其位於愛爾蘭沃特福德和比利時列日市的現有設施相輔相成，使其擁有覆蓋大西洋兩岸全球業務的三個地點。

Q1 Scientific 董事總經理 Stephen Delaney 補充說：「在全球營運三間廠房將為我們的客戶帶來重大好處，客戶現在可以期望樣品的退貨速度更快，並在美國和歐洲範圍內有更好的溫控運輸選擇。」

Cambrex 繼續在其北美和歐洲網絡擴展其能力和容量，以滿足對外判藥品開發和製造服務日益增長的需求。

Cambrex 簡介

Cambrex 是全球領先的合約開發和製造組織 (CDMO)，在整個藥物生命週期中負責開發和製造藥物，以及提供全面的分析和 IND 支援服務。

Cambrex 擁有40多年的豐富經驗和一支由 2000 名專家組成的團隊，為北美和歐洲的環球客戶提供服務，提供一系列專業原料藥技術和能力，包括連續流、受管制物質、固態科學、材料表徵和高效活性藥物成分 (API)。

Q1 Scientific (Cambrex 公司) 簡介

Q1 Scientific 是一間 Cambrex 公司，是為製藥、醫療器械和生命科學行業提供環境控制穩定性儲存服務的領先供應商。Q1 Scientific 憑藉十年的專業知識，在愛爾蘭和比利時最先進的設施，能夠保護重要突破和足以改變生活的創新。透過採用 Q1 Scientific 的服務，公司可以加快新藥進入市場，同時避免建造和監控自家儲存室的費用。2022 年 6 月第一季，Cambrex 收購了 Q1 Scientific。

SOURCE Cambrex