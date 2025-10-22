Cambrex Revela Investimento de $ 120 Milhões para Expandir a Fabricação de APIs e Fortalecer a Resilience do Fornecimento de Medicamentos nos EUA

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cambrex, organização líder global de desenvolvimento e fabricação sob contrato (CDMO), anunciou hoje um investimento de $ 120 milhões para expandir suas operações nos EUA, atendendo ao aumento da demanda por desenvolvimento e fabricação de IFA e acelerando o papel de liderança da empresa no mercado de terapias peptídicas de rápido crescimento.

"Nossos clientes, em parceria com agências federais e estaduais, estão realocando a fabricação de medicamentos nos EUA, o maior mercado farmacêutico do mundo. A produção local de APIs é vital para a segurança e resiliência da cadeia de suprimentos, e a Cambrex desempenhará um papel fundamental. Estamos vendo uma demanda muito forte de nossos clientes para fazer parceria com a Cambrex para utilizar essa capacidade expandida ", comentou Thomas Loewald, CEO da Cambrex.

O investimento de $ 120 milhões apoiará um aumento de 40% na capacidade de produção em larga escala da unidade de Charles City, Iowa, atingindo quase um milhão de litros. A instalação de Charles City, situada em um local de 45 acres, fabrica uma ampla gama de APIs e intermediários farmacêuticos, incluindo moléculas altamente potentes e substâncias controladas.

"Com a crescente demanda por cadeias de suprimentos baseadas nos EUA para terapias críticas, a Cambrex está focada em apoiar a estabilidade a longo prazo da fabricação de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos", acrescentou Loewald. "O investimento em nossas instalações em Charles City, a maior fábrica independente de APIs do país, reflete nosso compromisso em atender às crescentes necessidades dos clientes de fabricação de pequenas moléculas e peptídeos."

O compromisso de hoje se baseia na herança da Cambrex de investir em sua rede de desenvolvimento e fabricação de medicamentos e segue as expansões anteriores nos últimos cinco anos, incluindo:

A adição de APIs altamente potentes e capacidade de fabricação em larga escala em Charles City, Iowa. (2022)

Novos laboratórios de última geração, capacidade de fabricação comercial clínica e de pequeno a médio volume, projetados para terapias comerciais direcionadas a doenças raras e designações órfãs, em High Point, Carolina do Norte. (2023)

Capacidades expandidas e nova capacidade de fabricação de GMP para terapêutica peptídica em Waltham, Massachusetts. (2025)

Os investimentos contínuos da Cambrex ressaltam seu compromisso em adicionar recursos e aumentar a capacidade de atender às necessidades em evolução e à crescente demanda da indústria farmacêutica.

Sobre a Cambrex

A Cambrex é uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) que fornece desenvolvimento e fabricação de medicamentos em todo o seu ciclo de vida, bem como serviços analíticos e IND abrangentes.

Com mais de 40 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma variedade de tecnologias e recursos especializados de substâncias, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, síntese de peptídeos, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes.

