Campanha da marca para a data combina experiência presencial, conteúdo digital e influenciadores para valorizar as memórias afetivas construídas em família.

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Algumas das lembranças mais marcantes entre pais e filhos nascem de momentos cotidianos: uma conversa sem pressa na cozinha, um café compartilhado ou uma visita rápida ao fim do dia. Para celebrar essas conexões que atravessam o tempo, a Camicado realizou, em parceria com a Nespresso, uma edição especial do Camicado Sessions dedicada ao Dia dos Pais.

Camicado celebra o Dia dos Pais com experiência que une café e conexões em parceria com a Nespresso

Principal ação da campanha da marca para a data, o encontro reuniu criadores de conteúdo e seus pais em uma experiência voltada à troca de histórias, à convivência e a criação de novas memórias ao redor do café. O evento foi realizado em uma residência projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha para a família do engenheiro Antonio Gerassi, em São Paulo. Com arquitetura que valoriza o encontro e a permanência, o espaço foi escolhido para traduzir a proposta da iniciativa: criar momentos de conexão em um ambiente acolhedor e inspirador.

Ao longo do dia, os convidados participaram de workshops com especialistas, degustação de cafés, dinâmicas interativas e uma oficina de drinks à base da bebida. Para levar a experiência para além do encontro, receberam um kit exclusivo com produtos das duas marcas.

"Na Nespresso, acreditamos que o café pode ser saboreado de infinitas formas e que, todas elas, ficam ainda melhores quando compartilhadas. Por isso, pensamos em parceria com a Camicado em uma experiência completa para criar momentos de conexão e muito sabor entre pais e filhos", conta Juliana Suguino, Gerente de Trade na Nespresso.

A ação integra a campanha de Dia dos Pais da Camicado, que neste ano traz o conceito "Coração de pai é onde moram nossas histórias". A proposta convida as famílias a criarem novas lembranças e valorizarem os rastros afetivos deixados pela convivência cotidiana.

"Na Camicado, a gente acredita que a casa é o cenário das histórias mais importantes da nossa vida. Neste Dia dos Pais, vamos celebrar aquelas cenas simples que aproximam pais e filhos e que se transformam em lembranças que carregamos para sempre.", afirma Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

A campanha conversa com um comportamento cada vez mais presente entre os consumidores. Segundo pesquisa da Globo Gente, encontros e celebrações em família vêm ganhando protagonismo ao lado do ato de presentear. Nesse contexto, a Camicado reforça seu posicionamento como uma marca que conecta casa, bem-estar e relações significativas

Nas redes sociais, a iniciativa está ganhando desdobramentos com conteúdos inspirados na data, incluindo sugestões de presentes e um movimento digital de memórias afetivas no Instagram. Em parceria com creators, a marca dará vida aos pequenos rastros que os filhos espalham pelos ambientes— sinais cotidianos de presença e descobertas —, transformando essas cenas em narrativas que incentivam outras famílias a celebrarem suas próprias histórias.

Sobre a Camicado

Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização e eletroportáteis. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e, em 2005, tornou-se a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas na bolsa de valores. A companhia também integra o Novo Mercado, o mais elevado nível de governança corporativa da B3.

Seu ecossistema de moda e lifestyle é composto por marcas que atendem diferentes perfis e necessidades: Renner, líder nacional que oferece itens de moda para todos os estilos; Camicado, referência em casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; e Ashua Curve & Plus Size, dedicada a roupas femininas nos tamanhos 42 a 58. A estrutura da Lojas Renner S.A. inclui ainda a Realize CFI, que apoia a operação de varejo com serviços financeiros, e a Uello Tecnologia, logtech nativa digital voltada para soluções de entregas urbanas.

A companhia está presente nos canais digitais e em mais de 720 lojas físicas, com atuação em todos os estados brasileiros, além da Argentina e do Uruguai. Reconhecida por sua jornada de sustentabilidade, a Lojas Renner S.A. mantém compromissos públicos para promover uma moda cada vez mais responsável. Saiba mais em: Lojas Renner S.A.

Sobre a Nestlé Nespresso S/A

A Nestlé Nespresso S/A é pioneira e referência em cafés porcionados de alta qualidade. A empresa trabalha com mais de 157 mil agricultores em 18 países por meio de seu Programa AAA de Qualidade Sustentável™, que visa incorporar práticas sustentáveis nas fazendas e paisagens ao redor. Lançado em 2003, em colaboração com a ONG Rainforest Alliance, o programa ajuda a melhorar o rendimento e a qualidade das colheitas, garantindo um fornecimento sustentável de café de alta qualidade e melhorando os meios de subsistência dos agricultores e suas comunidades.

Em 2022, a Nespresso obteve a certificação B Corp™ - juntando-se a um movimento internacional de mais de 9 mil empresas orientadas para o propósito que atendem aos altos padrões de responsabilidade social e ambiental e transparência da B Corp.

Com sede em Vevey, Suíça, a Nespresso opera em 93 mercados e conta com 14 mil colaboradores. Em 2023, operou com uma rede de 791 Boutiques ao redor do mundo, além das vendas diretas via site, aplicativo, telefone e WhatsApp. Para mais informações, visite o site corporativo oficial www.nestle-nespresso.com.

FONTE Lojas Renner S.A.