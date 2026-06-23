Do vestuário à decoração: marcas da Lojas Renner S.A. entram no clima das festas juninas com campanhas e ativações especiais de São João

Renner, Youcom e Camicado apresentam ativações cenográficas em polos juninos do Nordeste, customização de produtos em tempo real e conteúdos inspirados nas tradições brasileiras

PORTO ALEGRE, Brasil, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. apresenta ativações especiais para celebrar o São João, uma das mais tradicionais festas populares do país. Com iniciativas que conectam moda, cultura e comportamento, as marcas Renner, Camicado e Youcom reforçam a proximidade com seus consumidores e entram no clima junino em diferentes regiões do Brasil com campanhas inspiradas no sertão, hubs de experiência no Nordeste e releituras de receitas típicas da data no ambiente digital.

Renner, Youcom e Camicado apresentam ativações cenográficas em polos juninos do Nordeste, customização de produtos em tempo real e conteúdos inspirados nas tradições brasileiras

"O São João é uma das celebrações mais vibrantes do nosso calendário e vamos celebrar a cultura junina do jeitinho que o brasileiro gosta: com muita moda, estilo e sugestão de boa gastronomia" destaca a CMO da Lojas Renner S.A., Renata Altenfelder.

Renner exalta força das tradições culturais

A Renner apresenta a campanha "Meu São João é Assim", que incentiva a tradução da identidade regional em composições completas para a festa. A marca quer se consolidar como o principal destino de compra do look junino, independente da tradição ou da região do Brasil. Para amplificar a mensagem, a varejista vai conectar moda, cultura e relacionamento com ativações em lojas de cinco cidades do Nordeste: Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA). Essas praças receberão ambientações especiais com customização de brindes especiais para clientes em compras.

Youcom atualiza o visual junino com influências do universo dos festivais

Igualmente engajada na celebração junina, a Youcom preparou uma curadoria exclusiva para traduzir a estética urbana e cheia de atitude - essência da marca para o público jovem e, principalmente, para a Gen Z. As peças são carregadas de transparência, decotes profundos, aplicações de tachas e rebites, jeans black, além de itens confeccionados em PU, suede e o tradicional xadrez. Além disso, consolidando a experiência omnicanal da marca, lojas físicas selecionadas receberão vitrines customizadas para a temporada junina.

Camicado inspira sabores, mesa posta e o lar junino

Para a Camicado, "quando junho chega, a casa se aquece" é o conceito da campanha no período. A proposta valoriza o lar como palco de encontros e mostra como ele ganha vida embalado pelo clima festivo, pelos aromas dos pratos típicos e pelo cuidado em cada detalhe da decoração. Para isso, as redes sociais trazem conteúdos especiais, como receitas de pratos típicos em parceria com influenciadores especialistas, como Nathalia Pianaro, além de dicas de como preparar a casa para os festejos e inspirações de mesa posta que tornam cada encontro ainda mais acolhedor.

Sobre a Renner – Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e tornou-se, em 2005, a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa. A companhia integra o Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3. Presente em todo o Brasil com suas marcas,iniciou sua expansão internacional com operações no Uruguai, a partir de 2017, e na Argentina, em 2019.

Sobre a Youcom - A Youcom é uma marca de moda jovem com um estilo de vida inspirado no jovem urbano e solar, trazendo sempre novidades e tendências que se conectem com esse público. A marca conta com 160 lojas físicas espalhadas por diversos estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além de um e-commerce que atinge o país inteiro. A Youcom também oferece uma experiência omnichannel para seus consumidores, que permite a compra no site e a retirada na loja física. A marca segue crescendo.

Sobre a Camicado - Com mais de 100 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, organização e eletroportáteis. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

FONTE Lojas Renner S.A.