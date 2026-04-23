Caminhão Volkswagen B100 Flex ganha holofote mundial na Alemanha

CEO Roberto Cortes apresenta inovação brasileira a autoridades

"O Brasil está pronto para liderar a descarbonização no transporte"

SAO PAULO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta esta semana o VW Meteor Flex B100 na Hannover Messe, maior feira de tecnologia industrial do mundo, realizada na Alemanha. O caminhão apresentado no evento é capaz de rodar tanto com diesel de origem fóssil quanto com 100% de biodiesel ou com opção renovável HVO. A empresa também participou do Encontro Econômico Brasil-Alemanha para promover a adoção internacional de biocombustíveis em larga escala como estratégia para acelerar a descarbonização.

"Ao longo dos 45 anos de história de nossa marca, oferecemos diversas alternativas sustentáveis em combustíveis à sociedade, e fomos pioneiros no desenvolvimento e produção de caminhões elétricos no Brasil. Hoje, como parte do TRATON Group, estamos entre as marcas globais líderes em vendas no hemisfério sul, inovando diariamente com nossos produtos e serviços", destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O executivo defende que o país tem know-how para apoiar o uso desses biocombustíveis em larga escala, graças à sua matriz energética com mais de 90% proveniente de fontes renováveis. Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a adoção dessas soluções já é uma realidade.

"O Brasil está pronto para liderar a descarbonização no transporte de cargas e passageiros com o uso em larga escala de biocombustíveis, como o biodiesel e o biometano. Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, temos avançado a passos largos com resultados muito eficientes dessas soluções junto a clientes", garante Roberto Cortes, presidente e CEO da empresa.

Resultados promissores

Aplicações reais em clientes comprovam o desempenho eficiente tanto em operações de longa distância quanto em uso urbano, oferecendo baixas emissões do poço à roda (well to wheel) e a possibilidade de ganhar escala. Recentemente a empresa divulgou resultados após 100 mil quilômetros rodados com B100 e disponibilidade técnica superior a 95%, sem registro de intercorrências relevantes. Ao mesmo tempo, a empresa expande testes com caminhão 100% movido a biometano.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus