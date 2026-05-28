Competição nacional volta a ter o patrocínio da VW Caminhões e Ônibus

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A temporada 2026 da Gincana do Caminhoneiro, competição mais tradicional das estradas brasileiras, começa nesta sexta-feira, 29 de maio, em São José dos Pinhais (PR), dando início a um circuito que percorrerá diferentes regiões do país até a grande final, marcada para o mês de novembro. A 32ª edição do evento marca o primeiro investimento institucional da TRATON Financial Services Brasil, serviço financeiro exclusivo para clientes da VW Caminhões e Ônibus.

Gincana do Caminhoneiro 2026 tem apoio inédito da TFS Brasil

"Os caminhoneiros são protagonistas do desenvolvimento do país. Para nós, é uma satisfação apoiar iniciativas que valorizam esses profissionais, incentivam boas práticas e fortalecem a conexão com o setor", afirma Eduardo Portas, CEO da TFS Brasil.

O grande vencedor será premiado com um Delivery Express, enquanto o segundo colocado receberá uma assinatura anual do extrapesado Meteor 29.530. Após a etapa de abertura em São José dos Pinhais (PR), a competição segue por Rondonópolis (MT), São Luís (MA), Feira de Santana (BA), Jundiaí (SP) e Campo Largo (PR), que também recebem as etapas da Gincana do Caminhoneiro.

O evento volta a ter o patrocínio da VW Caminhões e Ônibus e apoio da TFS Brasil, além de empresas como VW Truck Rental, Consórcio Maggi, Cooper Tires, Molas Fabrini e MANN-FILTER.

Dinâmica do evento

Ao longo de seis etapas classificatórias, a Gincana do Caminhoneiro 2026 passará por diversos estados antes da grande decisão, que acontecerá também no estado do Paraná, na cidade de Campo Largo. Em cada parada, os caminhoneiros participantes terão a oportunidade de testar suas habilidades ao volante em provas que exigem precisão, técnica e controle, inspiradas em desafios reais do dia a dia das estradas.

Os participantes são avaliados pelo tempo e pela execução e todos competem em condições iguais, utilizando o mesmo modelo de caminhão, um Volkswagen Meteor Highline 28.480 6x2, o que reforça o caráter técnico da disputa, baseado na habilidade dos motoristas.

Os tempos são cronometrados pela Chronosat, empresa especializada em soluções para cronometragem e apuração, e os três melhores colocados de cada etapa garantem vaga na grande final, onde disputarão o título da temporada.

Ao longo de mais de três décadas, a Gincana do Caminhoneiro se consolidou como uma referência de valorização do motorista profissional, destacando a importância da condução segura, da qualificação e da responsabilidade nas estradas. Além das provas, cada etapa funciona também como ponto de encontro para a comunidade do transporte, reunindo motoristas, empresas e parceiros do setor em um ambiente de troca, relacionamento e reconhecimento.

Cada etapa oferece ainda uma ampla estrutura de atendimento e serviços gratuitos voltados aos motoristas. Os participantes têm acesso a orientações de saúde e bem-estar, atendimentos básicos, espaços de descanso, convivência e alimentação. Essas iniciativas contam com parcerias institucionais, como o SEST SENAT, que ampliam a oferta de serviços e ações de conscientização, reforçando o papel do evento como ponto de apoio ao caminhoneiro.

1ª etapa da Gincana do Caminhoneiro 2026:

Local: Posto Aldo - BR-116, km 99, Contorno Leste, 8171 - Jurema, São José dos Pinhais (PR)

Data: 29, 30 e 31 de maio

Horário: Das 8h às 18h

As inscrições são gratuitas e feitas no local

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus