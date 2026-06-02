VWCO fortalece seu portfólio na Colômbia com a chegada do Delivery 11.180 4x4

SÃO PAULO, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue fortalecendo seu portfólio na Colômbia com a chegada do novo Delivery 11.180 4x4, um veículo projetado para atender às exigências de operação em terrenos complexos e de difícil acesso, características que fazem parte da realidade viária do país. Na Colômbia, onde grande parte da malha viária corresponde a vias terciárias e caminhos não pavimentados, contar com veículos preparados para operar em condições exigentes é fundamental para garantir produtividade, continuidade operacional e segurança dos condutores.

"Hoje o país conta com uma malha viária total de cerca de 205 mil quilômetros, dos quais 69% correspondem a vias terciárias, muitas delas não pavimentadas. Diante desse cenário, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta uma solução focada em atender às necessidades de setores como agroindústria, mineração, construção e produção rural", explicou Camilo Rodríguez, gerente da Volkswagen Caminhões e Ônibus na Colômbia.

Potência, desempenho e robustez para operações off-road

O Delivery 11.180 4x4 foi desenvolvido para oferecer equilíbrio entre capacidade de carga, desempenho em terrenos difíceis e eficiência operacional. Está equipado com motor Cummins F 3.8 Euro 6, com potência de 175 cv a 2.500 rpm e torque máximo de 600 Nm entre 1.100 e 1.800 rpm, características que garantem eficiência em operações de alta exigência.

Sua transmissão mecânica Eaton de seis velocidades assegura condução precisa e robusta para aplicações fora de estrada, enquanto a caixa de transferência Marmon Herrington / ZF MGV 750 permite otimizar a distribuição de tração conforme as condições do terreno.

O modelo conta com seletor de tração 4x2 e 4x4 nos cubos do eixo dianteiro, permitindo adaptar o veículo conforme a necessidade da operação. Além disso, possui bloqueio de diferencial, tecnologia que melhora a aderência ao transferir força para a roda com maior tração, favorecendo a mobilidade em superfícies irregulares ou de baixa aderência.

Adicionalmente, integra função de roda livre, sistema que contribui para reduzir o consumo de combustível e aumentar a durabilidade dos componentes de tração do eixo e do cardan dianteiro. O Delivery 11.180 4x4 oferece capacidade máxima de carga útil antes da carroceria de 6.585 kg e peso bruto total de 10.490 kg, permitindo operações eficientes em aplicações de transporte especializado e logística rural.

Mais segurança e assistência para condições exigentes

Como parte do foco em segurança e desempenho operacional, o Delivery 11.180 4x4 possui um completo pacote de assistências eletrônicas voltadas para melhorar a estabilidade e o controle do veículo em terrenos complexos.

Conta com Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), que ajuda a evitar perda de estabilidade direcional em curvas ou manobras bruscas, atuando automaticamente sobre motor e freios para manter a trajetória definida pelo motorista. E incorpora Controle de Tração (ATC), que monitora eletronicamente a trajetória do veículo e detecta possíveis perdas de aderência dos pneus ao solo. Nesses casos, o sistema aciona automaticamente os freios até recuperar a tração e o controle do movimento.

O veículo também possui Assistente de Partida em Rampa (HSA), tecnologia que mantém o caminhão freado por alguns segundos em superfícies inclinadas, facilitando a saída e evitando deslocamentos involuntários para trás.

A essas tecnologias soma-se o sistema ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que evita o travamento das rodas em frenagens de emergência e distribui de forma inteligente a força de frenagem entre os eixos, melhorando a estabilidade e, consequentemente, a segurança do veículo.

Comunicação VW Caminhões e Ônibus | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993346/MG_2464.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus