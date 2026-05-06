Campari volta a Cannes para celebrar os momentos que definem o cinema

Com Silvia Braz, Rafael Vitti, Pedro Novaes, Thaila Ayala, Rafa Kalimann e Nattan, marca destaca presença brasileira no Festival de Cinema

O icônico aperitivo vermelho amargo vai cativar com uma série de momentos exclusivos liderados por filmes, reunindo os principais talentos e especialistas do setor;

O Campari Lounge retorna com coquetéis exclusivos e uma série de parceiros, incluindo os Globos de Ouro, Soho House e The Hollywood Reporter;

Compartilhando uma paixão pelo cinema, a Campari e o 79º Festival de Cannes celebram a criatividade, a descoberta e os cineastas em todo o mundo.

CANNES, França, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Campari retorna ao Festival de Cannes de 12 a 23 de maio de 2026, marcando seu quinto ano como Parceira Oficial e reafirmando seu lugar no coração do festival de cinema mais celebrado do mundo. Oferecendo um vislumbre dos momentos que definem Cannes, a Campari apresenta um programa com curadoria de experiências conduzidas por filmes com as maiores estrelas.

CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA

Posicionado no centro do Festival, diretamente no icônico tapete vermelho, o Campari Lounge reúne durante o dia cineastas e criativos aclamados em conversas, compartilhando as paixões por trás de seu ofício. À noite, o local exclusivo se transforma em um dos destinos mais procurados, onde bartenders experientes servem o icônico aperitivo vermelho para convidados VIP até tarde da noite.

Um destaque da presença da Campari em Cannes é o momento exclusivo deste ano, apenas para convidados, no Campari Lounge, reunindo uma lista repleta de estrelas da indústria em um ambiente privado para celebrar o cinema ousado e a narrativa exibida no Festival.

Reforçando a conexão da marca com o Brasil, a Campari leva ao Festival um elenco de celebridades brasileiras, como Silvia Braz, Rafael Vitti, Pedro Novaes, Thaila Ayala, Rafa Kalimann e Nattan, que estarão presentes na programação e nas experiências exclusivas promovidas pela marca ao longo do evento, em parceria com a agência DPZ.

Outros momentos Campari em todo o Festival incluem:

Almoço do Globo de Ouro – O Campari Lounge definirá o cenário para o Almoço do Globo de Ouro, reunindo eleitores internacionais e figuras do cinema do setor.

– O Campari Lounge definirá o cenário para o Almoço do Globo de Ouro, reunindo eleitores internacionais e figuras do cinema do setor. The Hollywood Reporter – Awards Chatter Podcast – Continuando sua colaboração com o The Hollywood Reporter, a Campari apresentará uma gravação ao vivo do aclamado podcast Awards Chatter no Campari Lounge, oferecendo aos convidados uma conversa nos bastidores com talentos do cinema.

– Continuando sua colaboração com o The Hollywood Reporter, a Campari apresentará uma gravação ao vivo do aclamado podcast Awards Chatter no Campari Lounge, oferecendo aos convidados uma conversa nos bastidores com talentos do cinema. Aperitivo dos membros da Soho House – Em parceria com a Soho House, Campari fará a curadoria para os membros da Soho House de uma experiência de aperitivo elevada que celebra a criatividade, a conexão e a comunidade cinematográfica internacional.

Trazendo um toque de Milão para a Riviera Francesa, a Camparino in Galleria retorna à Croisette com seu serviço de coquetéis exclusivo - oferecendo drinks atemporais, incluindo o icônico Negroni, aos hóspedes no coração da Croisette.

Para marcar a ocasião, Tommaso Cecca, Diretor Global da Camparino, apresentará o coquetel Red Carpet - Cannes Edition. Esta reinterpretação inspirada no cinema do Negroni combina Campari com infusão de hibisco, vermute de chocolate amargo e Courvoisier VSOP, criando um coquetel ousado e aveludado que espelha a profundidade do grande cinema e o glamour da Côte d'Azur.

Há mais de quarenta anos, a Campari está profundamente conectada ao mundo do cinema, fazendo parcerias com festivais de prestígio, colaborando com diretores e atores visionários e defendendo mentes criativas que se atrevem a seguir sua paixão sem compromisso. Em Cannes 2026, a Campari continuará esse legado, celebrando filmes e sabores que são melhor apreciados com intensidade.

Vinicius Low, Marketing & Trade Director Campari Brasil, comenta: "O Festival de Cannes é uma poderosa expressão de paixão cinematográfica, criatividade e influência cultural, e a Campari tem orgulho de retornar mais uma vez como parceira oficial. O cinema sempre fez parte do nosso DNA, e Cannes reúne cineastas, talentos e líderes do setor em um palco verdadeiramente global. Como um ótimo cinema, nosso aperitivo desperta os sentidos e deixa uma impressão duradoura. Estamos ansiosos para celebrar aqueles que seguem sua paixão e curiosidade para criar histórias notáveis ".

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-Sobre Campari: Campari é um dos aperitivos mais icônicos do mundo, símbolo de sofisticação e ousadia na coquetelaria. Criado na Itália em 1860 por Gaspare Campari, o destilado de cor vermelha vibrante possui um sabor inconfundível, resultado de uma receita secreta que combina ervas aromáticas, especiarias e frutas. Versátil e atemporal, Campari é a alma de coquetéis clássicos, como o Negroni, o Americano e o Campari Tonic, e continua a inspirar novas criações ao redor do mundo. Mais do que uma bebida, a marca carrega um legado artístico e cultural, conectando-se a experiências autênticas e inovadoras, sempre alinhada ao espírito audacioso da marca.

-Sobre o Grupo Campari - O Grupo Campari, fundado em 1860, é hoje o sexto maior player mundial na indústria de destilados premium. Com um portfólio composto por mais de 50 marcas premium e super premium como Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey e Appleton Estate, o Grupo opera em mais de 190 países ao redor do planeta, com posições de liderança na Europa e nas Américas. Com sede em Milão, Itália, o Grupo Campari emprega aproximadamente 4.900 pessoas. A estratégia de crescimento do Grupo Campari visa combinar crescimento orgânico através da construção de marcas fortes e crescimento externo via aquisições seletivas de marcas e negócios.

-Sobre Festival de Cannes: O Festival de Cannes é um evento que reúne os profissionais de cinema do mundo em torno de uma competição oficial e um Mercado Internacional de Cinema, cujo aspecto altamente orientado para a mídia o torna um dos primeiros eventos internacionais anuais, contribuindo para a influência cinematográfica mundial.

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FONTE Campari