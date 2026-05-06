Campari volta a Cannes para celebrar os momentos que definem o cinema
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06 mai, 2026, 06:00 GMT
Com Silvia Braz, Rafael Vitti, Pedro Novaes, Thaila Ayala, Rafa Kalimann e Nattan, marca destaca presença brasileira no Festival de Cinema
- O icônico aperitivo vermelho amargo vai cativar com uma série de momentos exclusivos liderados por filmes, reunindo os principais talentos e especialistas do setor;
- O Campari Lounge retorna com coquetéis exclusivos e uma série de parceiros, incluindo os Globos de Ouro, Soho House e The Hollywood Reporter;
- Compartilhando uma paixão pelo cinema, a Campari e o 79º Festival de Cannes celebram a criatividade, a descoberta e os cineastas em todo o mundo.
CANNES, França, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Campari retorna ao Festival de Cannes de 12 a 23 de maio de 2026, marcando seu quinto ano como Parceira Oficial e reafirmando seu lugar no coração do festival de cinema mais celebrado do mundo. Oferecendo um vislumbre dos momentos que definem Cannes, a Campari apresenta um programa com curadoria de experiências conduzidas por filmes com as maiores estrelas.
Posicionado no centro do Festival, diretamente no icônico tapete vermelho, o Campari Lounge reúne durante o dia cineastas e criativos aclamados em conversas, compartilhando as paixões por trás de seu ofício. À noite, o local exclusivo se transforma em um dos destinos mais procurados, onde bartenders experientes servem o icônico aperitivo vermelho para convidados VIP até tarde da noite.
Um destaque da presença da Campari em Cannes é o momento exclusivo deste ano, apenas para convidados, no Campari Lounge, reunindo uma lista repleta de estrelas da indústria em um ambiente privado para celebrar o cinema ousado e a narrativa exibida no Festival.
Reforçando a conexão da marca com o Brasil, a Campari leva ao Festival um elenco de celebridades brasileiras, como Silvia Braz, Rafael Vitti, Pedro Novaes, Thaila Ayala, Rafa Kalimann e Nattan, que estarão presentes na programação e nas experiências exclusivas promovidas pela marca ao longo do evento, em parceria com a agência DPZ.
Outros momentos Campari em todo o Festival incluem:
- Almoço do Globo de Ouro – O Campari Lounge definirá o cenário para o Almoço do Globo de Ouro, reunindo eleitores internacionais e figuras do cinema do setor.
- The Hollywood Reporter – Awards Chatter Podcast – Continuando sua colaboração com o The Hollywood Reporter, a Campari apresentará uma gravação ao vivo do aclamado podcast Awards Chatter no Campari Lounge, oferecendo aos convidados uma conversa nos bastidores com talentos do cinema.
- Aperitivo dos membros da Soho House – Em parceria com a Soho House, Campari fará a curadoria para os membros da Soho House de uma experiência de aperitivo elevada que celebra a criatividade, a conexão e a comunidade cinematográfica internacional.
Trazendo um toque de Milão para a Riviera Francesa, a Camparino in Galleria retorna à Croisette com seu serviço de coquetéis exclusivo - oferecendo drinks atemporais, incluindo o icônico Negroni, aos hóspedes no coração da Croisette.
Para marcar a ocasião, Tommaso Cecca, Diretor Global da Camparino, apresentará o coquetel Red Carpet - Cannes Edition. Esta reinterpretação inspirada no cinema do Negroni combina Campari com infusão de hibisco, vermute de chocolate amargo e Courvoisier VSOP, criando um coquetel ousado e aveludado que espelha a profundidade do grande cinema e o glamour da Côte d'Azur.
Há mais de quarenta anos, a Campari está profundamente conectada ao mundo do cinema, fazendo parcerias com festivais de prestígio, colaborando com diretores e atores visionários e defendendo mentes criativas que se atrevem a seguir sua paixão sem compromisso. Em Cannes 2026, a Campari continuará esse legado, celebrando filmes e sabores que são melhor apreciados com intensidade.
Vinicius Low, Marketing & Trade Director Campari Brasil, comenta: "O Festival de Cannes é uma poderosa expressão de paixão cinematográfica, criatividade e influência cultural, e a Campari tem orgulho de retornar mais uma vez como parceira oficial. O cinema sempre fez parte do nosso DNA, e Cannes reúne cineastas, talentos e líderes do setor em um palco verdadeiramente global. Como um ótimo cinema, nosso aperitivo desperta os sentidos e deixa uma impressão duradoura. Estamos ansiosos para celebrar aqueles que seguem sua paixão e curiosidade para criar histórias notáveis ".
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-Sobre Campari: Campari é um dos aperitivos mais icônicos do mundo, símbolo de sofisticação e ousadia na coquetelaria. Criado na Itália em 1860 por Gaspare Campari, o destilado de cor vermelha vibrante possui um sabor inconfundível, resultado de uma receita secreta que combina ervas aromáticas, especiarias e frutas. Versátil e atemporal, Campari é a alma de coquetéis clássicos, como o Negroni, o Americano e o Campari Tonic, e continua a inspirar novas criações ao redor do mundo. Mais do que uma bebida, a marca carrega um legado artístico e cultural, conectando-se a experiências autênticas e inovadoras, sempre alinhada ao espírito audacioso da marca.
-Sobre o Grupo Campari - O Grupo Campari, fundado em 1860, é hoje o sexto maior player mundial na indústria de destilados premium. Com um portfólio composto por mais de 50 marcas premium e super premium como Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey e Appleton Estate, o Grupo opera em mais de 190 países ao redor do planeta, com posições de liderança na Europa e nas Américas. Com sede em Milão, Itália, o Grupo Campari emprega aproximadamente 4.900 pessoas. A estratégia de crescimento do Grupo Campari visa combinar crescimento orgânico através da construção de marcas fortes e crescimento externo via aquisições seletivas de marcas e negócios.
-Sobre Festival de Cannes: O Festival de Cannes é um evento que reúne os profissionais de cinema do mundo em torno de uma competição oficial e um Mercado Internacional de Cinema, cujo aspecto altamente orientado para a mídia o torna um dos primeiros eventos internacionais anuais, contribuindo para a influência cinematográfica mundial.
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FONTE Campari
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