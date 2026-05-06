CAMPARI KEERT TERUG NAAR CANNES OM ICONISCHE FILMMOMENTEN TE VIEREN

Het iconische rode, bittere aperitief zal aanwezig zijn met een reeks exclusieve, door films geleide momenten die toonaangevende talenten en insiders uit de branche samenbrengen

De Campari Lounge keert terug met kenmerkende cocktails en een groot aantal partners, waaronder de Golden Globes, Soho House en The Hollywood Reporter

Campari en het 79e Festival van Cannes vinden elkaar in hun gedeelde passie voor cinema en vieren creativiteit, nieuw talent en filmmakers wereldwijd.

CANNES, Frankrijk, 6 mei 2026 /PRNewswire/ -- Campari keert terug naar het Festival van Cannes van 12 tot 23 mei 2026. Daarmee markeert het zijn vijfde jaar als Officiële Partner en bevestigt het zijn plaats in het hart van het meest gevierde filmfestival ter wereld. Campari biedt een kijkje in de momenten die Cannes definiëren en presenteert een zorgvuldig samengesteld programma van door films geleide ervaringen met de grootste sterren.

CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA

Gepositioneerd in het hart van het Festival, direct op het iconische rode tapijt, brengt de Campari Lounge overdag geprezen filmmakers en creatieven samen in een gesprek, waarbij ze de passies achter hun ambacht delen. 's Nachts verandert de exclusieve locatie in één van de meest gewilde bestemmingen, waar ervaren barmannen en -vrouwen het iconische rode aperitief tot laat in de avond serveren aan VIP-gasten.

Één van de hoogtepunten van Campari's aanwezigheid in Cannes is het exclusieve, alleen op uitnodiging georganiseerd moment van dit jaar in de Campari Lounge, waar een zorgvuldig samengestelde gastenlijst van toonaangevende industrie-insiders samenkomt in een intieme setting om de gedurfde cinema en verhalen van het festival te vieren.

Andere Campari-momenten tijdens het festival zijn:

Golden Globes Luncheon – The Campari Lounge zal het toneel vormen voor de Golden Globes Luncheon, waarbij internationale stemmers en filmfiguren uit de branche samenkomen.

– The Campari Lounge zal het toneel vormen voor de Golden Globes Luncheon, waarbij internationale stemmers en filmfiguren uit de branche samenkomen. The Hollywood Reporter – Awards Chatter Podcast –Campari zal zijn samenwerking met The Hollywood Reporter voortzetten en een live-opname van de veelgeprezen Awards Chatter-podcast in de Campari Lounge organiseren, waarbij gasten een gesprek achter de schermen met filmtalent wordt aangeboden.

– –Campari zal zijn samenwerking met voortzetten en een live-opname van de veelgeprezen Awards Chatter-podcast in de Campari Lounge organiseren, waarbij gasten een gesprek achter de schermen met filmtalent wordt aangeboden. Soho House Members' Aperitivo – In samenwerking met Soho House organiseert Campari voor Soho House-leden een aperitiefervaring waarin creativiteit, connectie en de internationale filmgemeenschap worden gevierd.

Camparino in Galleria brengt een vleugje van Milaan naar de Franse Rivièra en keert terug naar de Croisette met zijn kenmerkende cocktailservice en levert zo een tijdloze service, waaronder de iconische negroni, aan gasten in het hart van de Croisette.

Ter gelegenheid zal Tommaso Cecca, Global Head van Camparino, de Red Carpet - Cannes Edition-cocktail presenteren. Deze door cinema geïnspireerde herinterpretatie van de negroni combineert hibiscus-geïnfuseerde Campari, bittere chocoladevermout en Courvoisier VSOP, waardoor een gewaagde, fluweelachtige cocktail ontstaat die de diepte van geweldig filmmaken en de glamour van de Côte d'Azur weerspiegelt.

Campari is al meer dan veertig jaar nauw verweven met de filmwereld en werkt samen met toonaangevende festivals en visionaire regisseurs en acteurs. Het merk zet zich in voor creatieve geesten die de moed hebben om hun passie compromisloos te volgen.

In Cannes 2026 zet Campari deze erfenis voort en viert films en smaken die het beste met intensiteit worden genoten.

Andrea Neri, Managing Director House of Aperitifs: "Het Festival de Cannes is een krachtige uitdrukking van filmpassie, creativiteit en culturele invloed, en Campari is er trots op opnieuw als officiële partner terug te keren. Cinema heeft altijd al deel uitgemaakt van ons DNA en Cannes brengt filmmakers, talenten en brancheleiders samen op een waar wereldwijd podium. Net als geweldige cinema maakt ons aperitief de zintuigen wakker en laat het een blijvende indruk achter. We kijken uit naar het vieren van degenen die hun passie en nieuwsgierigheid volgen om opmerkelijke verhalen te creëren."

#CampariCinema #Cannes2026 #CannesFilmFestival #FestivalDeCannes #DrinkResponsibly

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://www.instagram.com/campariofficial

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE

Mediacontacten :

Download hier de bestanden.

OVER CAMPARI

Campari, het iconische, onvergetelijke Italiaanse rode drankje, wordt voor het zesde jaar erkend als #1 Bestseller Liqueur en is opnieuw #1 Top Trending Liqueur in de beste bars ter wereld*. Campari zit in de kern van enkele van 's werelds beroemdste cocktails. Het bedrijf werd opgericht in Milaan in 1860 door Gaspare Campari en werd op de kaart gezet door zijn zoon, Davide, die iets zo onderscheidends en revolutionairs creëerde dat het geheime recept sindsdien niet is gewijzigd. Campari heeft een levendige rode kleur en zijn unieke en veelzijdige smaak is het resultaat van de infusie van kruiden, aromatische planten en fruit in alcohol en water. Campari is niet alleen uniek en onderscheidend, maar ook uiterst veelzijdig en biedt grenzeloze en onverwachte mogelijkheden. Als bron van deze gepassioneerde inspiratie sinds de creatie, gezien door het creatieve genie van de oprichters, kunstenaars op verschillende gebieden en de beste barkeepers ter wereld, stimuleert Campari je instincten om je passies te ontsluiten en onbeperkte creaties te inspireren.

*Bron: Drinks International Brands Report 2025

OVER CAMPARI GROUP

Campari Group is een belangrijke speler in de wereldwijde branche van sterkedranken, met een portfolio van meer dan vijftig premium- en superpremiummerken, gaande van aperitieven, waaronder iconische merken zoals Aperol en Campari, sterkedrank op basis van agave zoals Espolòn-tequila, whisky en rum met Wild Turkey en Appleton Estate, evenals cognac en champagne, waaronder Courvoisier en Grand Marnier.

Campari Group, opgericht in 1860, is één van de snelst groeiende wereldwijde bedrijven van gedistilleerde dranken en de onbetwiste leider in de aperitiefcategorie. Het heeft een wereldwijd distributiebereik en is actief in meer dan 190 landen over de hele wereld met leidende posities in Europa en Amerika.

Campari Group heeft zijn hoofdkantoor in Milaan en heeft wereldwijd 24 productielocaties en een eigen distributienetwerk in 27 landen. Campari Group heeft ongeveer 4800 werknemers in dienst.

De aandelen van de moedermaatschappij Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) zijn sinds 2001 genoteerd op de Italiaanse beurs.

Meer informatie vindt u op: http://www.camparigroup.com/en.

Geniet van onze merken op een verantwoorde manier.

OVER HET FESTIVAL VAN CANNES

Het Festival van Cannes brengt jaarlijks filmprofessionals van over de hele wereld samen rond een prestigieuze competitie en een internationale filmmarkt. Dankzij de sterke media-aandacht groeide het festival uit tot een van de meest toonaangevende vaste waarden op de internationale culturele agenda, met een blijvende impact op de wereldcinema.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973159/Campari_Cannes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973249/Campari_Spritz.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2973250/Campari_Spritz.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2973160/Campari_Logo.jpg