CAMPARI VUELVE A CANNES PARA CELEBRAR LOS MOMENTOS QUE DEFINEN EL CINE

El icónico aperitivo amargo rojo cautivará con una serie de momentos exclusivos dirigidos por películas que reunirán a los principales talentos y expertos de la industria

El Campari Lounge regresa con cócteles exclusivos y una gran cantidad de socios, incluidos los Globos de Oro, Soho House y The Hollywood Reporter

Compartiendo su pasión por el cine, Campari y el 79º Festival de Cannes celebran la creatividad, el descubrimiento y los cineastas de todo el mundo

CANNES, Francia, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Campari regresa al Festival de Cannes del 12 al 23 de mayo de 2026, marcando su quinto año como socio oficial y reafirmando su lugar en el corazón del festival de cine más famoso del mundo. Al ofrecer una visión de los momentos que definen Cannes, Campari presenta un programa comisariado de experiencias dirigidas por películas con las estrellas más grandes.

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Situado en el corazón del Festival, directamente en la icónica alfombra roja, el Campari Lounge durante el día reúne a aclamados cineastas y creativos en una conversación, compartiendo las pasiones detrás de su oficio. Por la noche, el exclusivo lugar se transforma en uno de los destinos más codiciados, donde los camareros expertos elaboran platos exclusivos del icónico aperitivo rojo para los huéspedes VIP hasta altas horas de la noche.

Lo más destacado de la presencia de Campari en Cannes es el momento exclusivo de este año, solo por invitación, en el Campari Lounge, que reúne a una lista de invitados repleta de estrellas de la industria en un entorno privado para celebrar el atrevido cine y la narración de historias que se exhiben en el Festival.

Otros momentos de Campari en todo el Festival incluyen:

Almuerzo de los Globos de Oro: el Campari Lounge preparará el escenario para el almuerzo de los Globos de Oro, que reunirá a votantes internacionales y figuras cinematográficas de la industria.

de Oro: el Campari Lounge preparará el escenario para el almuerzo de los Globos de Oro, que reunirá a votantes internacionales y figuras cinematográficas de la industria. The Hollywood Reporter – Awards Chatter Podcast – Continuando su colaboración con The Hollywood Reporter , Campari presentará una grabación en vivo del aclamado podcast Awards Chatter en el Campari Lounge, que ofrecerá a los huéspedes una conversación entre bastidores con talentos del cine.

– – Continuando su colaboración con , Campari presentará una grabación en vivo del aclamado podcast Awards Chatter en el Campari Lounge, que ofrecerá a los huéspedes una conversación entre bastidores con talentos del cine. Aperitivo de los miembros de Soho House: en asociación con Soho House, Campari organizará para los miembros de Soho House una experiencia de aperitivo elevada que celebra la creatividad, la conexión y la comunidad cinematográfica internacional.

Con un toque de Milán en la Riviera francesa, Camparino en Galleria regresa a la Croisette con su exclusivo servicio de cócteles, que ofrece servicios atemporales como el icónico Negroni a los huéspedes en el corazón de la Croisette.

Para conmemorar la ocasión, Tommaso Cecca, director global de Camparino, presentará el cóctel Red Carpet - Cannes Edition. Esta reinterpretación de Negroni inspirada en el cine combina Campari con infusión de hibisco, vermú de chocolate amargo y Courvoisier VSOP, creando un cóctel audaz y aterciopelado que refleja la profundidad de la gran cinematografía y el glamour de la Costa Azul.

Durante más de cuarenta años, Campari ha estado profundamente conectado con el mundo del cine, asociándose con prestigiosos festivales, colaborando con directores y actores visionarios y defendiendo mentes creativas que se atreven a seguir su pasión sin compromiso. En Cannes 2026, Campari continúa este legado, celebrando películas y sabores que se disfrutan mejor con intensidad.

Andrea Neri, director general de Aperitifs, comenta: "El Festival de Cannes es una poderosa expresión de pasión cinematográfica, creatividad e influencia cultural, y Campari se enorgullece de volver una vez más como socio oficial. El cine siempre ha formado parte de nuestro ADN, y Cannes reúne a cineastas, talentos y líderes de la industria en un escenario verdaderamente global. Al igual que el gran cine, nuestro aperitivo despierta los sentidos y deja una impresión duradera. Esperamos celebrar a aquellos que siguen su pasión y curiosidad para crear historias notables ".

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NOTAS PARA LOS EDITORES

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ACERCA DE CAMPARI

Campari, el icónico e inolvidable licor rojo italiano, reconocido por sexto año consecutivo como el licor más vendido y, una vez más, el licor de mayor tendencia en los mejores bares del mundo *. Campari, que se encuentra en el corazón de algunos de los cócteles más famosos del mundo, fue fundada en Milán en 1860 por Gaspare Campari, y fue iniciada por su hijo, Davide, quien creó algo tan distintivo y revolucionario que su receta secreta no se ha alterado desde entonces. De color rojo vibrante, el sabor único y multicapa de Campari es el resultado de la infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutas en alcohol y agua. Además de ser único y distintivo, Campari es extremadamente versátil y ofrece posibilidades ilimitadas e inesperadas. Como fuente de esta apasionada inspiración desde su creación vista a través del genio creativo de sus fundadores, artistas en diferentes campos y los mejores bartenders del mundo, Campari estimula los instintos para desbloquear pasiones e inspirar creaciones ilimitadas.

*Fuente: Drinks International Brands Report 2025

ACERCA DE CAMPARI GROUP

Campari Group es uno de los principales actores del sector mundial de licores, con una cartera de más de 50 marcas premium y superpremium, que abarca aperitivos, incluidas marcas icónicas como Aperol y Campari, licores de agave como tequila Espolòn, whisky y ron con Wild Turkey y Appleton Estate, así como coñac y champán como Courvoisier y Grand Marnier.

Fundada en 1860, Campari Group es una de las empresas de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento a nivel mundial y el líder indiscutible en la categoría de aperitivos. Distribuye sus productos en más de 190 países de todo el mundo y ocupa una posición de liderazgo en Europa y América.

Con sede en Milán (Italia), Campari Group opera a través de 24 centros de producción en todo el mundo y su propia red de distribución en 27 países. Campari Group emplea a aproximadamente 4.800 personas.

Las acciones de la empresa matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la bolsa italiana desde 2001.

Para más información: http://www.camparigroup.com/en.

Disfrute de nuestras marcas de manera responsable.

ACERCA DEL FESTIVAL DE CANNES

El Festival de Cannes es un evento que reúne a los profesionales del cine del mundo en torno a una competencia oficial y un Mercado Internacional de Cine, cuyo aspecto altamente orientado a los medios lo convierte en uno de los primeros eventos internacionales anuales, y contribuye a la influencia cinematográfica mundial.

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FUENTE Campari