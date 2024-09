Capacitando a Próxima Geração: KnowBe4 Lança seu Kit de Atividades Interativas de Cibersegurança para Crianças

Este kit visa tornar a educação em cibersegurança para crianças mais acessível

TAMPA, Fla., 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e simulação de phishing do mundo, anunciou seu mais recente lançamento do Kit de Atividades Interativas de Cibersegurança para Crianças da KnowBe4. Em um mundo cada vez mais digital, a educação em cibersegurança para crianças é mais crucial do que nunca. Este kit, destinado a estudantes menores de 16 anos, fornece ferramentas e recursos essenciais para ajudar a manter as crianças seguras online e está disponível gratuitamente.

O kit inclui um vídeo de segurança sobre IA, um jogo de vídeo sobre senhas, um livro de atividades de cibersegurança e planos de aula para o ensino fundamental. O kit também inclui um jogo do Roblox chamado KnowBe4 Hack-A-Cat, que ensina aos estudantes sobre tópicos como phishing, ransomware e outros assuntos relacionados à cibersegurança.

Este ano, a KnowBe4 adicionou uma lição "Hack-A-Cat: Sua Aventura de Cibersegurança no Roblox", para acompanhar o jogo e auxiliar os educadores a explicar os conceitos nele contidos de uma maneira mais direta. O módulo pode ser concluído pelos alunos em seu próprio tempo ou usado como uma lição em sala de aula pelos professores.

"Estamos comprometidos em melhorar continuamente nossos recursos de educação em cibersegurança para crianças", disse John Just, diretor de aprendizagem da KnowBe4. "O entusiasmo em torno do nosso jogo do Roblox levou os educadores a solicitarem uma lição complementar. Estamos empolgados em adicionar isso ao nosso Kit Infantil, aumentando seu valor para estudantes em todo o mundo. Essas atualizações refletem nossa dedicação em fornecer treinamento de cibersegurança envolvente, relevante e eficaz para crianças."

Além do novo módulo, o kit também tem um novo recurso. Os usuários agora podem baixar seu conteúdo em um padrão comum chamado Modelo de Referência de Objetos de Conteúdo Compartilhável (SCORM) e usá-lo como parte de seus próprios Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) e/ou Ambientes de Aprendizagem Virtual (VLE). Os módulos disponíveis incluem:

Conscientização sobre IA para Estudantes

Tchau Tchau Bully

Capitão Conscientização: Conquiste a Segurança na Internet para Crianças

Jogo Destruidor de Senhas

Identifique o Phishing - Edição Infantil

Materiais de apoio disponíveis em formatos de imagem e documento para download incluem:

Exercício de Mesa Caça-cliques

Exercício de Mesa Guerreiros das Senhas

Pôster: Capitão Conscientização: Conquiste a Segurança na Internet para Crianças

Livro de Atividades do Gato da Segurança para Crianças

A KnowBe4 permanece comprometida em expandir o Kit Infantil e a Edição para Estudantes ao longo do ano letivo, com base nas ameaças mais recentes e no feedback das instituições parceiras.

O Kit de Atividades Interativas de Cibersegurança para Crianças da KnowBe4 está disponível gratuitamente para estudantes menores de 16 anos, escolas, professores e pais aqui.

