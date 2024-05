Carl's Jr. se expandirá para o Reino Unido e para a República da Irlanda sob um novo contrato de licença principal com o Boparan Restaurant Group

FRANKLIN, Tennessee, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE") anunciou um novo acordo com o Boparan Restaurant Group ("BRG") para desenvolver restaurantes Carl's Jr.® no Reino Unido e na República da Irlanda ("Território"). Essa colaboração marca uma adição empolgante à crescente lista de locais internacionais da CKE e trará aos clientes os sabores grandes e ousados pelos quais a marca é conhecida em todas as partes do mundo. O cardápio da Carl's Jr., digno de desejo, inclui hambúrgueres grelhados e suculentos, Hand-Breaded Chicken Tenders™ e Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™.

Sob este acordo, a BRG abrirá, operará e franqueará restaurantes em todo o território como a desenvolvedora exclusiva da Carl's Jr. Esta parceria solidifica ainda mais a presença europeia da Carl's Jr., que inclui quase 100 restaurantes na Espanha, França, Dinamarca, Turquia e Suíça.

"Como parte de nosso plano estratégico de crescimento, estamos de olho no Reino Unido e na República da Irlanda há algum tempo e estamos extremamente animados para atender à demanda internacional por nossos sabores exclusivos", disse Mike Woida, presidente da CKE International.

"O sucesso internacional da Carl's Jr. fala por si só. A marca oferece uma qualidade de comida fantástica e uma inovação brilhante, e estamos ansiosos para replicar a experiência "Eat Like You Mean It", nascida na Califórnia, no Reino Unido", disse Satnam Leihal, CEO da BRG. "Essa parceria se alinha perfeitamente com nosso compromisso de oferecer experiências gastronômicas excepcionais, e estamos ansiosos para apresentar a Carl's Jr. aos mercados do Reino Unido e da Irlanda."

Com uma rica herança e mais de 80 anos de atividade, a cadeia de restaurantes nascida na Califórnia está acelerando os planos de expansão global. Atualmente, a CKE opera mais de 1.100 restaurantes internacionais em mais de 35 países em todas as partes do mundo.

"A BRG tem um histórico comprovado de sucesso e compartilha nossa visão para a Carl's Jr. no Reino Unido. Estamos ansiosos para atender nossos clientes na região, enquanto continuamos nosso caminho rumo ao crescimento global", disse Woida.

Para obter informações sobre franquias internacionais, acesse https://carlsjrfranchising.com/international.

Sobre a CKE Restaurants Holdings, Inc.

A CKE Restaurants Holdings, Inc., uma empresa de capital fechado com sede em Franklin, Tennessee, opera os restaurantes Carl's Jr.® e Hardee's®, duas marcas adoradas, conhecidas por itens de menu premium e inovadores, como os icônicos hambúrgueres grelhados e o Hand-Breaded Chicken Tenders™. Com presença nos Estados Unidos e internacional, a Carl's Jr. Restaurants LLC e Hardee's Restaurants LLC têm mais de 3.600 restaurantes franqueados ou operados por empresas no país e mais de 35 mercados internacionais e territórios dos EUA. Para obter mais informações sobre a CKE, acesse www.ckr.com ou os sites de sua marca em www.carlsjr.com e www.hardees.com .

Sobre o Boparan Restaurant Group

A BRG é uma das principais empresas de restaurantes do Reino Unido, administrando um portfólio diversificado de marcas bem conhecidas, incluindo Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio's, Caffe Carluccio's, Giraffe, Ed's Easy Diner e Cinnamon Collection. A BRG se estabeleceu como um participante importante no setor de alimentos e bebidas. On-line: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

