Carl 's Jr. expanduje do Veľkej Británie a Írskej republiky na základe novej rámcovej licenčnej zmluvy so skupinou reštaurácií Boparan

FRANKLIN, Tennessee, 22. mája 2024 /PRNewswire/ -- Holdingová spoločnosť CKE Restaurants Holdings, Inc. (ďalej len „CKE") oznámila novú dohodu so skupinou Boparan Restaurant Group (ďalej len „BRG") o budovaní reštaurácií Carl 's Jr.® v Spojenom kráľovstve a Írskej republike (ďalej len „územie"). Táto spolupráca predstavuje vzrušujúci prírastok do zväčšujúceho sa zoznamu medzinárodných lokalít spoločnosti CKE a prinesie hosťom veľké a odvážne chute, ktorými je značka známa po celom svete. Menu reštaurácií Carl 's Jr., po ktorom sa bude prahnúť, zahŕňa pultové jedlá, šťavnaté grilované hamburgery, ručne obaľované kuracie prsty Chicken Tenders™ a koktaily s ručne naberanou zmrzlinou Ice-Cream Shakes™.

Courtesy: CKE Restaurants Holdings

Na základe tejto dohody bude skupina BRG otvárať, prevádzkovať a franšízovať reštaurácie na celom území ako exkluzívny developer spoločnosti Carl 's Jr. Toto partnerstvo ďalej upevňuje európsku prítomnosť spoločnosti Carl 's Jr., ktorá zahŕňa takmer 100 reštaurácií v Španielsku, Francúzsku, Dánsku, Turecku a Švajčiarsku.

„V rámci nášho strategického plánu rastu sme sa už dlhšiu dobu zamerali na Spojené kráľovstvo a Írsku republiku a sme nesmierne nadšení, že môžeme reagovať na medzinárodný dopyt po našich chutiach," povedal Mike Woida, prezident spoločnosti CKE International.

„Medzinárodný úspech spoločnosti Carl's Jr.' hovorí sám za seba. Značka ponúka fantastickú kvalitu potravín a brilantné inovácie a tešíme sa na zopakovanie skúseností pôvodom z Kalifornie pod heslom „Eat Like You Mean It" (Jedz ako myslíš) vo Veľkej Británii, " povedal Satnam Leihal, generálny riaditeľ skupiny BRG. „Toto partnerstvo je v dokonalom súlade s naším záväzkom poskytovať výnimočné kulinárske zážitky a tešíme sa, že predstavíme Carl 's Jr. na britskom a írskom trhu."

S bohatým dedičstvom a viac ako 80-ročnými skúsenosťami s podnikaním, reštauračný reťazec pochádzajúci z Kalifornie urýchľuje plány na globálnu expanziu. Spoločnosť CKE v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 100 medzinárodných reštaurácií vo viac ako 35 krajinách po celom svete.

„Skupina BRG má preukázateľný úspech a zdieľa našu víziu v súvislosti s Carl 's Jr. vo Veľkej Británii. Tešíme sa, že budeme slúžiť našim hosťom v regióne, pretože pokračujeme v ceste ku globálnemu rastu," povedal Woida.

Pre medzinárodné franšízové informácie navštívte https://carlsjrfranchising.com/international.

O spoločnosti CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., súkromná spoločnosť so sídlom vo Frankline v Tennessee, prevádzkuje reštaurácie Carl 's Jr.® a Hardee' s ®, dve milované značky, známe prémiovými a inovatívnymi položkami menu, ako sú ikonické grilované hamburgery a ručne obaľované kuracie prsty Chicken Tenders™. Carl 's Jr., s americkou aj medzinárodnou pôsobnosťou. Reštaurácie LLC a reštaurácie Hardee LLC majú viac ako 3 600 franšízových alebo firemných reštaurácií na domácom trhu a viac ako 35 medzinárodných trhov a území v USA. Viac informácií o CKE nájdete na stránke www.ckr.com alebo o jej značkách na stránkach www.carlsjr.com a www.hardees.com.

O skupine Boparan Restaurant Group

BRG je jednou z popredných reštaurácií v Spojenom kráľovstve, ktorá spravuje rozmanité portfólio známych značiek vrátane Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio 's, Caffe Carluccio' s, Giraffe, Ed 's Easy Diner a Cinnamon Collection. Skupina BRG sa etablovala ako kľúčový hráč v potravinárskom a nápojovom priemysle. Online: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2417510/CKE_Restaurants_Holdings_Carl_s_Jr_Expansion.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2083541/CKE_Restaurants_Logo.jpg