Carl's Jr. Akan Berekspansi ke Inggris Raya dan Republik Irlandia Berdasarkan Perjanjian Lisensi Utama yang Baru Dengan Boparan Restaurant Group

FRANKLIN, Tenn., 23 Mei 2024 /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE") mengumumkan perjanjian baru dengan Boparan Restaurant Group ("BRG") untuk mengembangkan restoran Carl's Jr.® di Inggris Raya dan Republik Irlandia ("Wilayah"). Kerja sama ini menambah daftar lokasi internasional CKE yang terus bertambah dan akan menghadirkan cita rasa yang kuat dan berani yang menjadi ciri khas merek ini di seluruh dunia. Menu Carl's Jr. yang menggiurkan adalah burger panggang arang nan lembut dan sangat lezat, Hand-Breaded Chicken Tenders™, dan Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™.

Berdasarkan perjanjian ini, BRG akan membuka, mengoperasikan, dan mewaralabakan restoran di seluruh wilayah tersebut sebagai pengembang eksklusif Carl's Jr. Kemitraan ini semakin memperkuat kehadiran Carl's Jr. di Eropa dengan hampir 100 restoran di Spanyol, Prancis, Denmark, Turki, dan Swiss.

"Sebagai bagian dari rencana pertumbuhan strategis, kami sudah lama mengincar Inggris Raya dan Republik Irlandia. Dan kami sangat antusias memenuhi permintaan dari luar negeri untuk menghadirkan cita rasa khas kami," kata Mike Woida, Presiden CKE Internasional.

"Kesuksesan Carl's Jr. di kancah internasional membuktikan merek ini sendiri. Carl's Jr. menyajikan kualitas makanan yang luar biasa dan inovasi yang brilian, dan kami harap dapat menghadirkan pengalaman 'Eat Like You Mean It' dari California di Inggris." kata Satnam Leihal, CEO BRG. "Kemitraan ini sangat selaras dengan komitmen kami untuk memberikan pengalaman yang luar biasa dalam bersantap, dan kami harap dapat memperkenalkan Carl's Jr. ke pasar Inggris Raya dan Irlandia."

Dengan warisan yang kaya dan lebih dari 80 tahun berbisnis, jaringan restoran asal California ini mempercepat rencana ekspansi global. Saat ini CKE mengoperasikan lebih dari 1.100 restoran internasional di lebih dari 35 negara.

"BRG memiliki rekam jejak kesuksesan yang terbukti dan visinya sama dengan kami untuk Carl's Jr. di Inggris. Kami harap dapat melayani para tamu di kawasan ini selagi kami melanjutkan pertumbuhan global," kata Woida.

Tentang CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. adalah perusahaan swasta asal Franklin, Tennessee, yang mengelola restoran Carl's Jr.® dan Hardee's®, dua merek yang sangat digemari dan terkenal dengan berbagai menu premium dan inovatif seperti burger panggang arang yang ikonik dan Hand-Breaded Chicken Tenders™. Dengan rekam jejak di A.S. dan dunia internasional, Carl's Jr. Restaurants LLC dan Hardee's Restaurants LLC memiliki lebih dari 3.600 restoran waralaba atau yang dioperasikan perusahaan di dalam negeri dan lebih dari 35 pasar internasional maupun wilayah A.S. Untuk informasi lebih lanjut tentang CKE, harap kunjungi www.ckr.com atau situs web merek ini di www.carlsjr.com dan www.hardees.com.

Tentang Boparan Restaurant Group

BRG adalah salah satu perusahaan restoran terkemuka di Inggris Raya yang mengelola beragam portofolio merek terkenal seperti Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio's, Caffe Carluccio's, Giraffe, Ed's Easy Diner, dan Cinnamon Collection. BRG berhasil menjadi perusahaan penting di industri makanan dan minuman. Online: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

