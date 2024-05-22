Carl 's Jr. открывается в Британии и Ирландской Республике по лицензионному соглашению

Carl 's Jr. открывается в Британии и Ирландской Республике по новому генеральному лицензионному соглашению с Boparan Restaurant Group

ФРАНКЛИН, Теннесси, 22 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания CKE Restaurants Holdings, Inc. («CKE») объявила о заключении нового соглашения с Boparan Restaurant Group («BRG») о развитии сети ресторанов Carl 's Jr.® в Соединенном Королевстве и Ирландской Республике (далее: «Территория»). Это сотрудничество, которое знаменует собой интересное расширение постоянно растущего списка международных заведений CKE, принесет посетителям встречу с яркими, смелыми вкусами, которыми бренд известен во всем мире. В аппетитное меню Carl 's Jr. входят жареные на углях, невероятно сочные бургеры, хрустящие ломтики куриного филе, зажаренные в сухариках (Hand-Breaded Chicken Tenders™), и молочные коктейли с мороженым (Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™).

Courtesy: CKE Restaurants Holdings

В соответствии с лицензионным соглашением BRG будет открывать, эксплуатировать и передавать по франшизе рестораны на всей Территории в качестве эксклюзивного агента Carl 's Jr. Это партнерство еще больше укрепит европейское присутствие компании Carl 's Jr., которая имеет около 100 ресторанов в Испании, Франции, Дании, Турции и Швейцарии.

«Великобритания и Ирландская Республика уже давно значатся в нашем стратегическом плане роста, и мы очень рады, что нам есть что предложить поклонникам наших фирменных вкусов в этих странах», — говорит Майк Войда (Mike Woida), президент CKE International.

«Международный успех Carl 's Jr. говорит сам за себя. Бренд предлагает фантастическое качество блюд и блестящие инновации, и мы с нетерпением ждем возможности повторить в Великобритании опыт, рожденный в Калифорнии, — «Eat Like You Mean It» (Едим с наслаждением), — уверен Сатнам Лейхал (Satnam Leihal), генеральный директор BRG. — Это партнерство идеально согласуется с нашим стремлением дарить людям удовольствие от вкусной еды, и мы рады и готовы представить Carl 's Jr. на британском и ирландском рынках».

Имея за плечами богатое наследие и более 80 лет профессионального опыта, сеть ресторанов, первоначально созданная в Калифорнии, ускоряет реализацию планов по глобальной экспансии. В настоящее время под управлением CKE находятся свыше 1100 международных ресторанов в более чем 35 странах мира.

«BRG имеет подтвержденный опыт успешного бизнеса и разделяет нашу концепцию развития Carl 's Jr. в Великобритании. Мы с энтузиазмом ждем начала работы в регионе, продолжая наш путь к глобальному росту», — поделился Майк Войда.

Информацию о международной франшизе можно получить на веб-сайте https://carlsjrfranchising.com/international.

О компании CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., частная компания со штаб-квартирой во Франклине (штат Теннеси), управляет ресторанами Carl 's Jr.® и Hardee' s® — двумя популярным брендами, известными своими качественными и инновационными блюдами, такими как ставшие культовыми бургеры, жареные на углях, и хрустящие ломтики куриного филе, зажаренные в сухариках (Hand-Breaded Chicken Tenders™). Работая как в США, так и на международной арене, Carl 's Jr. Restaurants LLC и Hardee 's Restaurants LLC насчитывают более 3600 ресторанов в системе франчайзинга или управляемых компаниями на внутреннем рынке и на более чем 35 международных рынках и территориях под юрисдикцией США. Для получения дополнительной информации окомпании CKE обращайтесь навеб-сайт www.ckr.com или веб-сайты ее брендов www.carlsjr.com и www.hardees.com.

О Boparan Restaurant Group

BRG — одна из ведущих ресторанных компаний Великобритании, управляющая разнообразным портфелем известных брендов, включая Slim Chickens, Gourmet Burger Kitchen (GBK), FishWorks, Carluccio 's, Caffe Carluccio' s, Giraffe, Ed 's Easy Diner и Cinnamon Collection. BRG имеет репутацию ключевого игрока в области производства пищевых продуктов и напитков. Онлайн: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2417510/CKE_Restaurants_Holdings_Carl_s_Jr_Expansion.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2083541/CKE_Restaurants_Logo.jpg