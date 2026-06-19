Casa Cria 26 reúne creators, artistas e marcas nos primeiros dias de Copa e anuncia programação dos próximos jogos do Brasil

Projeto da KondZilla, GR6 e S4 já alcançou milhares de pessoas e visualizações nas redes sociais e prepara novas ativações e shows para os próximos jogos da Seleção Brasileira

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Casa Cria 26, iniciativa da KondZilla, GR6 e S4 criada para conectar música, futebol, creators, marcas e cultura urbana durante a Copa do Mundo, iniciou sua programação com forte engajamento presencial e digital. Nos dois primeiros encontros, realizados durante a abertura da competição e na partida entre Brasil e Marrocos, o projeto reuniu artistas, influenciadores, convidados e parceiros em uma experiência que transformou os jogos em momentos de produção de conteúdo, relacionamento e entretenimento.

Nas primeiras ativações digitais, com dois dias de operação, a Casa Cria 26 alcançou mais de 1,4 milhão visualizações e mais de 500 mil contas alcançadas por meio dos conteúdos publicados pelos perfil oficial do projeto. Artistas como Mc Kekel, DJ Jeeh FDC, MC Drika e Yuri Pedrada passaram pela casa nos primeiros dias. Os encontros também geraram dezenas de conteúdos orgânicos para Instagram, TikTok e YouTube, reforçando a proposta do projeto de unir experiências presenciais e desdobramento digital em grande escala.

Idealizada para funcionar durante todo o período da Copa do Mundo, a Casa Cria 26 se consolida como um espaço de convivência e criação onde artistas acompanham os jogos ao lado de creators, marcas participam de forma orgânica da conversa e o universo do futebol se conecta naturalmente com a música, o entretenimento e a cultura urbana.

Próximos encontros prometem reunir grandes nomes da música urbana

A programação segue nos próximos jogos da Seleção Brasileira com atrações musicais, experiências de marca, ativações temáticas, produção de conteúdo e transmissão das partidas.

No dia 19 de junho, durante o confronto entre Brasil e Haiti, a Casa Cria recebe um line-up formado por grandes nomes da música urbana nacional, como DJ Arana, em uma experiência voltada para entretenimento, relacionamento e conteúdo digital. Já no dia 24 de junho, na partida entre Brasil e Escócia, o projeto promove uma das maiores programações desta edição, com participações e convidados especiais que serão anunciados nos próximos dias.

Além das atrações musicais, a Casa Cria 26 contará ao longo da competição com campeonato de FIFA, mesas-redondas, desafios entre creators, lives, experiências gastronômicas, ativações de marcas, festa junina, camping musical e outras iniciativas desenvolvidas para ampliar a interação entre convidados, artistas, influenciadores e parceiros.

Futebol, música e creators no mesmo território

Com operação liderada pela S4, joint venture formada pela SISU Ventures e pela Disruptive Play, a Casa Cria 26 representa o primeiro projeto proprietário da empresa em parceria com a KondZilla. Enquanto a S4 conduz a operação e a frente comercial, a KondZilla é responsável pela curadoria de influenciadores, branding e narrativa do projeto. A GR6 fortalece a programação artística e a conexão com a música urbana.

Durante a Copa do Mundo, a Casa Cria 26 transmitirá os jogos da Seleção, semifinais e finais, criando um ambiente onde futebol, música, entretenimento e cultura urbana se encontram de forma autêntica e relevante para artistas, criadores de conteúdo, marcas e audiência.

Serviço

Casa Cria 26

Realização: KondZilla, GR6 e S4

Parceiros estratégicos: SISU Ventures, Disruptive Play, 7k Bet, Prosex e Cheque-Mate

Programação especial em todas as partidas do Brasil na Copa do Mundo

Horário: 13h

Entrada: acesso restrito só para convidados

Informações: https://www.instagram.com/casacria26

Contato: +55 11 97628-0737; (11) 2138-8900; [email protected]

FONTE KondZilla