15 anos de KondZilla: a trilha sonora de uma geração brasileira

Produtora de funk nascida nas periferias brasileiras chega à maioridade como referência global em música, audiovisual e negócios criativos

SÃO PAULO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KondZilla, maior produtora e canal de funk do Brasil, completou 15 anos de história neste domingo, 31 de maio. O que nasceu como um canal de música no YouTube, com uma câmera na mão e o funk como ponto de partida, tornou-se hoje uma das empresas mais influentes da indústria criativa brasileira, com atuação em audiovisual, publicidade, séries, filmes, eventos, shows, produtos, esporte, entretenimento, conteúdo e tecnologia.

Ao longo de uma década e meia, a KondZilla ajudou a transformar o funk em um fenômeno global, levando artistas das quebradas para os palcos do mundo e colocando trilha sonora na vida de milhões de pessoas. Para Tico Fernandes, diretor de criação da KondZilla, a data vai muito além dos números. "Em 15 anos, uma criança vira adolescente. Sai da infância, começa a descobrir o mundo, forma seus gostos, cria suas referências, encontra sua voz. De alguma forma, a nossa história também passou por esse processo.

Com 15 anos de trajetória, a empresa chegou à maioridade sem perder a essência que a criou. "Seguimos sendo uma empresa nascida da rua", reforça Tico. Nesse período, a KondZilla se fez presente em momentos marcantes da vida de gerações inteiras: nas festas, nos romances, nas conquistas, nas viradas de vida. "A KondZilla esteve ali. Nos fones de ouvido, nas caixas de som, nos bailes, nos celulares, nas TVs, nos carros, nas casas, nas quebradas, nos centros, no Brasil inteiro e fora dele", lembra o diretor.

Ao longo desses 15 anos, a produtora foi protagonista de uma virada histórica: a ascensão do funk como linguagem cultural global. A empresa foi indicada a grandes premiações internacionais, criou projetos originais, entrou em plataformas globais e conquistou prêmios nos maiores festivais de criatividade do mundo. "O funk nunca foi apenas música. O funk é linguagem, comportamento, estética, economia, tecnologia social, expressão popular e potência criativa. É uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil contemporâneo", afirma Tico. Na avaliação dele, a missão da empresa sempre foi mais ampla do que acumular conquistas: "A nossa missão nunca foi apenas crescer. A nossa missão sempre foi abrir espaço. Dar voz. Colocar holofote em quem tem talento, história e originalidade." E esse propósito segue intacto aos 15 anos.

Com o funk brasileiro vivendo um dos momentos mais importantes de sua história, sendo ouvido, estudado, sampleado e celebrado em escala global, a KondZilla olha para o futuro com ambição renovada. Para Tico Fernandes, a empresa chega aos 15 anos em um estado singular: "Jovem porque ainda tem fome. Madura porque já entendeu o peso da própria trajetória. Inquieta porque sabe que a cultura não para, e quem nasce dela também não pode parar."

O diretor de criação, por fim, resume a visão para os próximos anos: "Se esses primeiros 15 anos foram sobre provar que a rua podia ocupar o centro da conversa, os próximos serão sobre mostrar que a cultura brasileira periférica não é apenas parte do futuro da indústria criativa. Ela é uma das forças que está inventando esse futuro."

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FONTE KondZilla