Planin assume PR da KondZilla e passa a liderar a estratégia de comunicação da maior produtora de funk do mundo

Parceria une a expertise da consultoria em comunicação corporativa à potência cultural e digital da KondZilla para fortalecer o posicionamento institucional da marca e ampliar sua presença na mídia

SÃO PAULO, 22 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Planin Comunicação é a nova responsável pela assessoria de imprensa da KondZilla, uma das maiores produtoras de conteúdo musical e audiovisual da América Latina e referência global na difusão do funk brasileiro. A parceria marca o início de uma estratégia integrada de comunicação voltada ao fortalecimento institucional da marca, à ampliação da presença na mídia e à consolidação de sua relevância cultural e empresarial.

Fundada pelo produtor e empresário Konrad Dantas, a KondZilla se tornou um dos maiores fenômenos do entretenimento digital no Brasil, com projetos que vão da produção musical e audiovisual a campanhas de marketing e iniciativas voltadas à cultura urbana e à economia criativa. Com a chegada da Planin, a produtora passa a contar com uma estrutura especializada em comunicação corporativa para potencializar sua narrativa institucional e ampliar o diálogo com diferentes públicos.

"A KondZilla é uma marca que transcende o entretenimento e representa um movimento cultural com enorme impacto no Brasil e no mundo. Assumir a assessoria de imprensa da empresa é uma oportunidade de contribuir para ampliar a visibilidade desse ecossistema criativo e empreendedor, que nasce da cultura periférica e hoje influencia a indústria global de conteúdo", afirma Beatriz Imenes, CEO da Planin.

A parceria também busca fortalecer o posicionamento da KondZilla como plataforma de negócios e inovação dentro da economia criativa, especialmente em iniciativas que conectam marcas, cultura e entretenimento.

"Estamos em um momento de expansão e amadurecimento da KondZilla como empresa e marca. Ter a Planin ao nosso lado nesse novo ciclo é fundamental para contar melhor a nossa história, reforçar o impacto da cultura que representamos e ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade", destaca Tico Fernandes, diretor criativo da KondZilla.

Com a nova parceria, a Planin passa a apoiar a KondZilla em frentes como relacionamento com a imprensa, posicionamento institucional, gestão de reputação e construção de narrativas estratégicas, reforçando a presença da empresa no cenário cultural e empresarial brasileiro.

Sobre a Planin

A Planin é uma das principais agências de relações públicas do Brasil. Com mais de 30 anos de atuação, é reconhecida por unir visão estratégica, criatividade e execução consistente. A agência atua com atendimento personalizado e abordagem integrada que conecta propósito, reputação e resultado, apoiando seus clientes na gestão de reputação, no posicionamento institucional e na construção de vínculos duradouros com seus públicos.

Sobre a KondZilla

A KondZilla é uma das maiores comunidades digitais do Brasil: o maior canal do YouTube do país, com 68 milhões de inscritos e mais de 40 bilhões de visualizações. É também uma gravadora com diversos talentos musicais, uma produtora audiovisual indicada ao Grammy Latino por duas vezes, ao International Emmy, e vencedora de cinco Cannes Lions, além de inúmeros prêmios internacionais. Criadora de SINTONIA, série da Netflix com cinco temporadas, e de documentários, séries de drama, longas-metragens e programas de variedades. Com 15 anos de história, a KondZilla é uma das principais responsáveis pela repercussão global do funk brasileiro.

Planin – assessoria de imprensa da KondZilla

Beatriz Imenes, Eduarda Lopes e equipe – www.planin.com

Contato: Joana Tchian

Tel.: (11) 2138-8940 - Cel.: (11) 96931-9384- [email protected]

FONTE KondZilla