Casio lançará BABY-G que funciona como relógio de pulso e pingente

Popular personagem da Sanrio, Kuromi, foi nomeada embaixadora do 30º aniversário da BABY-G

TÓQUIO, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de novs itens à sua família de relógios BABY-G resistentes a choques. O novo BGD-10K, disponível em quatro modelos, pode ser usado como relógio de pulso ou como um pingente exclusivo para indicar as horas.

Este último lançamento, o BGD-10K, é um relógio resistente a choques, com um design pop colorido. Ele vem acompanhado de um suporte especial com alça. O conjunto funciona de duas maneiras diferentes: usado como relógio de pulso ou pendurado como um pingente.

Para transformar o relógio em um pingente, para pendurar em uma bolsa ou cinto, basta retirar a moldura e a pulseira e colocar a caixa central no suporte especial.[*1] Esse suporte de silicone pode ser decorado com adesivos e outros itens para ter um pingente realmente personalizado.

O conjunto de relógio e suporte especial vem em variações de cores pop, inspiradas nas cores da moda dos anos 2000. Pressione o botão de luz quando o relógio estiver no modo de indicação das horas e uma série de animações pixel art aparecerão aleatoriamente no display LCD para um toque lúdico.

*1 Devido ao acabamento brilhante, podem ocorrer padrões semelhantes a rugas na superfície.

O novo BGD-10K é o primeiro da linha BABY-G+PLUS, uma série de relógios BABY-G que a Casio oferecerá com itens que podem ser personalizados para combinar com o estilo do usuário.

A Casio também tem o prazer de anunciar que a Kuromi, popular personagem da Sanrio, atuará como embaixadora da BABY-G para comemorar o 30º aniversário da marca. O slogan promocional da BABY-G, "Seja você. Seja eu" (Be you. Be me), significa viver a vida do seu jeito, e a Kuromi está promovendo o projeto #KUROMIFYTHEWORLD, uma campanha para encher o mundo de KUROMIES que refletem sua abordagem independente da vida. BABY-G e Kuromi são populares entre as adolescentes.

