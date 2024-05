Casio meluncurkan "Two-Way" BABY-G yang memiliki fungsi sebagai Jam Tangan dan Aksesori Mode

Type terbaru BGD-10K merupakan jam tangan yang tahan benturan Dimana menampilkan desain bernuansa pop dalam berbagai pilihan warna.

Produk ini dilengkapi pengait khusus (special holder) dengan tali.

Oleh sebab itu, BGD-10K dapat dikenakan dengan dua cara: yaitu dikenakan sebagai jam tangan atau dikaitkan dengan talinya sebagai aksesori mode.

Dikala hendak mengubah fungsi dari BGD-10K ini menjadi aksesori mode yang dapat dikaitkan pada sebuah tas atau sabuk, Pengguna / Users dapat melepaskan jam tangan ini dari bezel dan talinya, dan tinggal memasang center case pada pengait khusus.[*1] Pengait khusus berbahan silikon ini dapat juga dipasangi stiker dan aksesori lain sehingga benar-benar mencerminkan kepribadian pengguna.

Jam tangan dan pengait khususnya tersedia dalam beberapa varian warna-warna bernuansa pop yang terinspirasi dari nuansa busana Y2K pada tahun 2000.

Anda dapat menekan tombol cahaya ketika Timekeeping Mode aktif, lalu animasi pixel-art tampil secara acak pada layar LCD sebagai sentuhan yang semakin menarik.

*1 Mengingat tampilan glossy, pola seperti kerutan dapat muncul pada permukaan jam tangan.

BGD-10K merupakan edisi pertama BABY-G+PLUS.

Seri jam tangan BABY-G dari Casio yang tampilannya dapat disesuaikan dengan gaya pribadi masing-masing pengguna.

Casio juga mengumumkan, bahwa salah satu karakter populer Sanrio, Kuromi, akan menjadi ambassador BABY-G dalam rangka hari jadi ke-30.

Melalui slogan "Be you. Be me", BABY-G mengajak pengguna agar menunjukkan jati dirinya. Sementara, Kuromi akan mempromosikan proyek #KUROMIFYTHEWORLD dengan melibatkan KUROMIES yang sama-sama memiliki semangat untuk menjalani hidup secara Mandiri.

BABY-G dan Kuromi sangat digemari remaja perempuan sehingga kedua icon brand ini menjadi mitra yang saling melengkapi satu sama lain.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L647961

Situs produk: https://www.casio.com/id/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.