Casio commercialise une montre BABY-G deux-en-un qui sert à la fois de montre et de bijou

Le personnage populaire de Sanrio, Kuromi, devient l'ambassadeur du 30e anniversaire de BABY-G

TOKYO, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de nouveaux produits dans sa famille de montres antichocs BABY-G. La nouvelle BGD-10K, disponible en quatre modèles, peut être utilisée comme une montre-bracelet ou comme un bijou unique qui donne l'heure.

La dernière nouveauté, la BGD-10K, est une montre résistante aux chocs au design pop et coloré. Elle est accompagnée d'un support spécial avec bracelet. L'ensemble fonctionne de deux manières différentes, soit porté comme une montre-bracelet, soit accroché à la lanière comme un bijou.

2024_04_casioibuki_square_fix KUROMI

Pour transformer la montre en bijou à accrocher à un sac ou à une ceinture, il suffit de détacher la lunette et le bracelet et de placer le boîtier central dans l'étui spécial[*1]. Cet étui en silicone peut être décoré avec des autocollants et d'autres objets pour un bijou vraiment personnalisé.

La montre et l'étui spécial sont disponibles dans diverses couleurs pop inspirées des couleurs tendance des années 2000. Appuyez sur le bouton lumineux lorsque la montre est en mode chronométrage et une série d'animations pixel-art apparaît de manière aléatoire sur l'écran LCD pour une touche ludique supplémentaire.

*1 En raison de la finition brillante, des plis peuvent apparaître à la surface.

La nouvelle montre BGD-10K est la première de la ligne BABY-G+PLUS, une série de montres BABY-G que Casio proposera avec des éléments personnalisables en fonction du style de l'utilisateur.

Casio a également le plaisir d'annoncer que le célèbre personnage de Sanrio, Kuromi, sera l'ambassadeur de BABY-G pour commémorer le 30e anniversaire de la marque. Le slogan promotionnel de BABY-G, « Be you. Be me », signifie vivre sa vie à sa manière, et Kuromi promeut le projet #KUROMIFYTHEWORLD, une campagne visant à remplir le monde de KUROMIES qui imitent son approche indépendante par rapport à la vie. BABY-G et Kuromi sont tous deux populaires auprès des adolescentes, ce qui en fait des partenaires naturels.

Site Web du produit : https://www.casio.com/fr/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/