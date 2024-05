Casio bringt eine neue BABY-G heraus - eine Mischung aus Armbanduhr und Anhänger

Die beliebte Sanrio-Figur Kuromi ist Markenbotschafterin zum 30. Jubiläum von BABY-G

TOKIO, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass neue Modelle der schockresistenten BABY-G Uhren auf den Markt kommen. Die neue BGD-10K ist in vier Ausführungen erhältlich und kann als Armbanduhr sowie als Anhänger mit Uhrzeitanzeige verwendet werden.

Dieses Jahr feiert BABY-G ihr 30-jähriges Jubiläum – ihre Geschichte begann 1994 als schockresistente Armbanduhr G-SHOCK für sportlich aktive Frauen. Mit derselben Leistungsfähigkeit und coolen Designs in Pop-Farben erlangte das Modell BABY-G ebenso schnell eine extrem große Beliebtheit.

2024_04_casioibuki_square_fix KUROMI

Das neueste Modell BGD-10K ist eine schockresistente Uhr in einem farbenfrohen Pop-Design. Geliefert wird sie mit einer speziellen Halterung inkl. passendem Armband. Die Uhr kann auf zwei verschiedene Arten getragen werden: als Armbanduhr oder als Armband mit Anhänger.

Um die Uhr in einen Anhänger zu verwandeln, der an eine Tasche oder einen Gürtel gehängt werden kann, muss lediglich die Blende abgenommen werden und das Gehäuse in die spezielle Halterung geschoben.[*1] Diese Silikonhalterung kann mit Aufklebern und anderen Details verziert werden, damit jeder Anhänger einen ganz persönlichen Charme hat.

Die Uhr und das spezielle Halterungsset sind in poppigen Farbvariationen erhältlich, inspiriert von den trendigen Farben der Y2K-Mode um das Jahr 2000. Wenn sich die Uhr im Zeitmessungsmodus befindet und die Lichttaste gedrückt wird, erscheinen auf dem LCD-Display zufällige Pixel-Art-Animationen für einen spielerischen Touch.

*1 Aufgrund der glänzenden Oberfläche können faltenartige Muster auf der Oberfläche auftreten.

Die neue BGD-10K ist die erste Uhr der BABY-G+PLUS Produktlinie von BABY-G, die Casio mit personalisierbaren Elementen anbieten wird, damit alle Fans ihren individuellen Style finden können.

Casio freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass die beliebte Sanrio-Figur Kuromi als BABY-G-Botschafterin fungieren wird, um das 30-jährige Jubiläum der Marke zu feiern. Der Werbeslogan von BABY-G, „Be you. Be me" bedeutet, das Leben auf seine eigene Weise zu leben, und Kuromi wirbt für das Projekt #KUROMIFYTHEWORLD, eine Kampagne, um die Welt mit KUROMIES zu füllen, die ihre unabhängige Einstellung zum Leben reflektieren. BABY-G und Kuromi sind ideale Partner, da beide bei Mädchen im Teenageralter beliebt sind.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.: L647961

Produkt-Website: https://www.casio.com/de/watches/babyg/products/digital/bgd-10k/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2385224/2024_04_casioibuki_square_fix.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2385225/KUROMI.jpg