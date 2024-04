CATL lança Shenxing PLUS, permitindo alcance de 1.000 km e carregamento super-rápido 4C

Marketing

PEQUIM, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Na Auto China 2024, a CATL (SZ.300750) revelou a Shenxing PLUS, a primeira bateria LFP do mundo que chega a um alcance acima de 1.000 km com carregamento super-rápido 4C. Oito meses após o lançamento da bateria de carregamento super-rápido Shenxing em agosto de 2023, a CATL mais uma vez ultrapassou os limites da tecnologia de bateria LFP, inaugurando a era do carregamento super-rápido para todo o setor. Alcance extremamente longo de 1.000 km garante viagens sem preocupações

A bateria Shenxing PLUS oferece aos usuários uma experiência de direção de longo alcance, superior a 1.000 km, o que significa uma viagem de Pequim a Nanjing sem recarregar na estrada. Isto permite que os novos veículos elétricos não apenas atendam às necessidades de deslocamento em áreas urbanas, mas também possibilitem viagens entre provinciais de longa distância.

A autonomia elétrica pura de 1.000 km resulta de avanços tecnológicos contínuos. O cátodo do Shenxing PLUS é feito com uma tecnologia de gradação granular, que coloca cada partícula nanométrica na posição ideal para alcançar uma densidade compacta extremamente alta. O material proprietário em forma de favo de mel 3D é adicionado ao ânodo, aumentando a densidade de energia enquanto controla efetivamente a expansão do volume durante os ciclos de carga e descarga. O invólucro de peça única, pioneiro no setor, otimiza o uso do espaço interno, permitindo que as células Shenxing PLUS alcancem um nível de densidade de energia sem precedentes.

No nível do sistema, o conjunto de baterias Shenxing PLUS tem uma estrutura topológica otimizada com base na tecnologia CTP 3.0 sem módulo, aumentando a eficiência do pacote em 7%. Através de inovações em materiais e estrutura, a densidade de energia do sistema de bateria Shenxing ultrapassa o limite de 200 Wh/kg pela primeira vez, atingindo 205 Wh/kg, que torna realidade autonomias superiores a 1.000 km.

O carregamento mais rápido oferece 600 km com carga de 10 minutos

Além de oferecer longo alcance, o Shenxing PLUS também carrega com rapidez. Ele pode fornecer um alcance de 600 km em apenas 10 minutos de carregamento, superando em muito as baterias usuais disponíveis no mercado e chegando a uma verdadeira velocidade de carregamento super-rápida de um quilômetro por segundo.

Para alcançar o avanço na velocidade de carregamento, o Shenxing PLUS aplica tecnologias que incluem revestimento condutivo rápido de íons de lítio, a adição de elementos de metal de transição e novo encapsulamento nanométrico, tornando a transmissão de energia mais suave e eficiente entre os materiais do cátodo e do ânodo. A CATL expandiu a área de corrente excessiva e a capacidade dos terminais do sistema de bateria para dissipar rapidamente o calor durante o carregamento de alta corrente. Em termos de algoritmos principais do BMS, o modelo de polarização de IA recém-desenvolvido da CATL pode prever e controlar a corrente de carga em tempo real, permitindo uma reposição de energia mais rápida e inteligente.

Baterias de carregamento super-rápido + rede + serviços criam um ecossistema de circuito fechado

Além de novas baterias excepcionais, a CATL também iniciou a construção da Rede de Carregamento Superrápido Shenxing para construir a maior plataforma de serviço de carregamento super-rápido da China. A CATL está colaborando com parceiros líderes do setor, como Star Charge, YKC e Shudao New Energy, para fornecer a experiência de mobilidade mais conveniente e econômica para mais proprietários de carros movidos por baterias de carregamento super-rápido Shenxing.

A CATL também planeja lançar o primeiro clube de proprietários de veículos de carregamento super-rápido Shenxing do setor, operando em mais de 600 pontos de serviço cobrindo 271 cidades com prefeitura em 31 regiões provinciais. Ela irá fornecer aos proprietários de veículos Shenxing socorro em estradas, além de inspeção e manutenção de baterias e outros serviços

Em sua jornada de expansão contínua das fronteiras científicas e máxima busca por uma vida melhor, a CATL está inaugurando uma era de carregamento super-rápido para novos veículos elétricos com um ecossistema de superalimentação de circuito fechado, integrando bateria, rede, plataforma e serviços de carregamento super-rápido.

