CATL e Beijing Hyundai assinam acordo estratégico sobre baterias EV

PEQUIM, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 25 de abril de 2024, CATL (SZ:300750) e Beijing Hyundai assinaram um acordo de parceria estratégica na Auto China 2024 para cooperar em Projetos de veículos elétricos da Beijing Hyundai e para alimentar futuros modelos elétricos da Beijing Hyundai com baterias CATL.

Como uma joint venture com forte presença na China há 21 anos, a Beijing Hyundai vendeu mais de 12 milhões de veículos na China, provando capacidades confiáveis de fabricação de veículos. Desde que a sua cooperação com a CATL começou em 2017, a Beijing Hyundai lançou uma série de modelos populares com vendas acumuladas superiores a 200.000 unidades.

Com o novo acordo em vigor, a Beijing Hyundai deverá lançar uma onda de mais de 10 modelos líderes globais equipados com a mais recente tecnologia de bateria da CATL, incluindo CTP e NP. A CATL aproveitará suas vantagens tecnológicas para trabalhar com a Beijing Hyundai para criar produtos automotivos de alta qualidade e apoiar o crescimento dos negócios da Beijing Hyundai na China. Um foco compartilhado no desenvolvimento de produtos garante ganhos mútuos para ambas as empresas.

A CATL estabeleceu e fortaleceu a parceria com a Hyundai nos últimos anos. Em outubro de 2021, CATL e Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) assinou um acordo de licenciamento e parceria de tecnologia, segundo o qual a CATL apresentará e divulgará sua tecnologia CTP (cell to pack) para a MOBIS, bem como apoiará a MOBIS no fornecimento de produtos CTP relacionados, não apenas na Coreia do Sul, mas também em todo o mundo. .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2399221/CATL_and_Beijing_Hyundai_sign_strategic_agreement_on_EV_batteries.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)